Защитник «Ак Барса» Миллер о присутствии Лукашенко на матче с «Динамо»: «Это круто»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер отозвался о присутствии Президента Белоруссии Александра Лукашенко на матче второго раунда плей-офф с «Динамо» в Минске. Также защитник оценил прошедшую встречу.

– Минское «Динамо» и «Трактор» – сильно отличаются по игре?

– Да, они точно разные по стилю игры. У каждой команды свои сильные стороны, своя игра. Мы смотрим видео и готовимся к каждому матчу по‑разному. Но мы рады, что удалось одержать победу на выезде.

– На матче присутствовал президент Белоруссии. Вы знали об этом?

– Честно говоря, не знал, что он был на арене. Но уверен, что для тех, кто знал, это стало дополнительной мотивацией. В любом случае – это круто, – сказал Миллер Betonmobile.

Перед стартом текущей серии плей-офф Александр Лукашенко принял участие в тренировке с минским «Динамо». На лед он вышел в национальной форме белорусской команды и даже отметился забитой шайбой в ворота голкипера «сине-белых» Василия Демченко.

В рамках второй раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл в первом матче «Динамо» в Минске (2:1). Следующая встреча между соперниками пройдет 11 апреля, в субботу. Начало – в 16:30 мск.