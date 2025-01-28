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На главную ТИ-Спорт 28 января 2025 18:34

Защитник «Ак Барса» Марченко получил денежный штраф за удар Ливо по голове

Защитник «Ак Барса» Марченко получил денежный штраф за удар Ливо по голове
Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» (4:3), где защитник казанцев Алексей Марченко ударил нападающего уфимцев Джошуа Ливо локтем по голове.

Согласно заключению комитета, Марченко получит денежный штраф согласно пункту 1.3.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею).

Отметим, что пункт 1.3.1 статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей.

В данный момент команда Анвара Гатиятулина занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Ладой». Встреча состоится 31 января в 18:00 по мск.

#Ак барс #салават юлаев #кхл #хоккей #зеленое дерби
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