Защитник «Ак Барса» Лямкин – об игре с ЦСКА: «Будет сложный матч, но мы в себя верим»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин поделился ожиданиями от предстоящей игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА.

«В первой игре положительного было мало, всё-таки проиграли матч. ЦСКА всегда был серьёзным соперником, там играют мастеровитые ребята, но мы ничем не хуже, поэтому будем готовиться. Постараемся обыграть соперника за счёт голов, командной игры, самоотверженности. Понимаем, что будет сложный матч, но мы в себя верим», – цитирует Лямкина пресс-служба «барсов».

Напомним, игра состоится сегодня, 5 сентября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что команда Олега Знарка стартовала в новом сезоне КХЛ с поражения. 3 сентября казанцы уступили (0:2) на выезде московскому «Динамо». После одного сыгранного матча «Ак Барс» занимает десятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.