Защитник «Ак Барса» Кэмпфер признан лучшим в декабре в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ признала американского легионера казанского «Ак Барса» Стивена Кэмпфера лучшим защитником Лиги в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В девяти матчах американец одержал шесть побед и набрал 12 (4+8) очков при общем показателе полезности «+7». Также защитник набирал очки в 8 из 9 матчей месяца, забросив победную шайбу в ворота «Авангарда».

Кэмпфер является самым бросающим игроком казанской команды. На его счету 32 броска по воротам соперников в декабре. При этом, Кэмпфер 10 раз заблокировал броски соперника.