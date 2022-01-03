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Спорт
3 января 2022  11:43
Cергей Гаврилов

Защитник «Ак Барса» Кэмпфер признан лучшим в декабре в КХЛ

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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ признала американского легионера казанского «Ак Барса» Стивена Кэмпфера лучшим защитником Лиги в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В девяти матчах американец одержал шесть побед и набрал 12 (4+8) очков при общем показателе полезности «+7». Также защитник набирал очки в 8 из 9 матчей месяца, забросив победную шайбу в ворота «Авангарда».

Кэмпфер является самым бросающим игроком казанской команды. На его счету 32 броска по воротам соперников в декабре. При этом, Кэмпфер  10 раз заблокировал броски соперника.

 

#Ак барс #кхл
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