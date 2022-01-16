Защитник «Ак Барса» Кэмпфер: «Сборная США на Олимпиаде будет быстрой и голодной командой»

Хоккеист казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился своим мнением касательно предстоящего выступления сборной США по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

По словам американца, несмотря на то, что в составе сборной примет участие большое количество молодых хоккеистов, в команде рассчитывают на успешное выступление на Олимпиаде.

«Я обсуждал с генеральным менеджером сборной США состав нашей команды. У нас будет очень быстрая и голодная до побед команда. И каждый из нас понимает, что такой шанс в жизни больше не предоставится, и это дает нам дополнительную мотивацию. Мы хотим играть в наш хоккей, хотим показать себя с лучшей стороны, а ветераны сборной, включая меня, будут своим примером помогать молодым парням», – цитирует Кэмпфера РИА-Новости.

Кроме того, защитник рассказал, что игра на Олимпиаде всегда являлась пределом его мечтаний.

«Я и мечтать не мог о том, что попаду на Олимпиаду. Каждый ребенок в США мечтает когда-нибудь представлять свою страну на любом уровне. Олимпийские игры – вершина желаний», – отметил 33-летний хоккеист «Ак Барса».

В нынешнем сезоне на счету Стивена Кэмпфера 30 очков в 46 матчах. По данному показателю защитник казанцев является третьим бомбардиром команды.