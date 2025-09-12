news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 сентября 2025 16:24

Защитник «Ак Барса» Калинюк: «Казань - город фантастической красоты»

Читайте нас в
Телеграм
Защитник «Ак Барса» Калинюк: «Казань - город фантастической красоты»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Уайтт Калинюк в эксклюзивном интервью «Татар-информу» поделился впечатлениями от пребывания в Казани.

«Как мне архитектура и исторический колорит Казани? Признаюсь честно, невероятный город, фантастической красоты. Казань очень отличается от любого североамериканского города. Пока я успел посетить только Кремль, так что мне еще многое предстоит узнать об истории места, где я буду играть и жить ближайший год», – сказал Калинюк.

Защитник присоединился к «Ак Барсу» летом 2025 года, перейдя из финского чемпионата. В НХЛ Калинюк провел 26 матчей в составе клуба «Чикаго Блэкхокс».

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

Рустам Минниханов пригласил жителей и гостей Татарстана на форум Kazan Digital Week

11 сентября 2025
Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

Минниханов в преддверии выборов обратился к татарстанцам

11 сентября 2025