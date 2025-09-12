Защитник «Ак Барса» Калинюк: «Казань - город фантастической красоты»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Уайтт Калинюк в эксклюзивном интервью «Татар-информу» поделился впечатлениями от пребывания в Казани.

«Как мне архитектура и исторический колорит Казани? Признаюсь честно, невероятный город, фантастической красоты. Казань очень отличается от любого североамериканского города. Пока я успел посетить только Кремль, так что мне еще многое предстоит узнать об истории места, где я буду играть и жить ближайший год», – сказал Калинюк.

Защитник присоединился к «Ак Барсу» летом 2025 года, перейдя из финского чемпионата. В НХЛ Калинюк провел 26 матчей в составе клуба «Чикаго Блэкхокс».