news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2026 11:30

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин: «Нам нужно играть солиднее»

Читайте нас в
Телеграм
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин: «Нам нужно играть солиднее»
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин по завершении матча с «Ладой» (4:5 по булл.) прокомментировал поражение казанского клуба.

«Мы проиграли игру сами себе. В первом периоде выполняли игровое задание, все получалось. Потом подумали, что игра сделана, сбились на индивидуальные какие-то моменты. Ушли от главной цели – победы. Стали делать ошибки. Соперник забил гол, вернулся в игру, почувствовал кровь. Хорошо, что переломили. Нам нужно играть солиднее. Мы не имеем права пропускать четыре подряд, ведя в счете 3:0», – цитирует Карпухина корреспондент «ТИ-Спорта».

На данный момент «Ак Барс» продолжает занимать третье место в Восточной конференции.

#ХК Ак барс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026