Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин: «Нам нужно играть солиднее»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин по завершении матча с «Ладой» (4:5 по булл.) прокомментировал поражение казанского клуба.

«Мы проиграли игру сами себе. В первом периоде выполняли игровое задание, все получалось. Потом подумали, что игра сделана, сбились на индивидуальные какие-то моменты. Ушли от главной цели – победы. Стали делать ошибки. Соперник забил гол, вернулся в игру, почувствовал кровь. Хорошо, что переломили. Нам нужно играть солиднее. Мы не имеем права пропускать четыре подряд, ведя в счете 3:0», – цитирует Карпухина корреспондент «ТИ-Спорта».

На данный момент «Ак Барс» продолжает занимать третье место в Восточной конференции.