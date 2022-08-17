Защитник «Ак Барса» Евсеев заявил, что на тренировках сложнее всех играть против Радулова

Защитник «Ак Барса» Никита Евсеев рассказал об адаптации в звездном коллективе казанского клуба, а также поделился впечатлениями от тренировок с Александром Радуловым и Вадимом Шипачёвым. По словам 17-летнего защитника, играть в одной команде с такими мастерами под руководством Олега Знарка – честь для молодого хоккеиста.

«Сейчас я тренируюсь с "Ак Барсом". Честно, не ожидал, что вызовут на сборы. В команду пришло много новых игроков с большим опытом в КХЛ. Не думал, что пригласят на сбор, но безумно рад, что тренируюсь с первой командой. Ажиотаж внутри невероятный. Стараюсь проявить себя с лучшей стороны.

Тяжело ли играть против звездных партнеров? Конечно. Сложнее всего играть против Радулова. Очень опытный игрок, пока тяжелее всего справляться с ним. С тренировками приходит понимание, как надо действовать. Играется легче и легче, привыкаешь к уровню и ритму», – цитирует Евсеева пресс-служба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Напомним, Евсеев является уроженцем Татарстана и воспитанником альметьевского «Нефтяника». Перед стартом сезона 17-летний хоккеист был вызван в «Ак Барс» для тренировок с основной командой.