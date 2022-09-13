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Спорт
13 сентября 2022  20:00

Защитник «Ак Барса» Евсеев заключил новый контракт с клубом

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18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев заключил новый двусторонний контракт с казанским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2024/25. В текущем чемпионате КХЛ защитник провёл четыре матча.

Напомним, Евсеев является уроженцем Татарстана и воспитанником альметьевского «Нефтяника». Перед стартом сезона молодой хоккеист был вызван в «Ак Барс» для тренировок с основной командой.

#хоккей #ХК Ак барс #кхл
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