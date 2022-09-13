Защитник «Ак Барса» Евсеев заключил новый контракт с клубом

18-летний защитник «Ак Барса» Никита Евсеев заключил новый двусторонний контракт с казанским клубом. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2024/25. В текущем чемпионате КХЛ защитник провёл четыре матча.

Напомним, Евсеев является уроженцем Татарстана и воспитанником альметьевского «Нефтяника». Перед стартом сезона молодой хоккеист был вызван в «Ак Барс» для тренировок с основной командой.