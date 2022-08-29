Защитник «Ак Барса» Чудинов: «Я очень хорошо готов к сезону, не хочу играть в 4-м звене»

Защитник «Ак Барса» Максим Чудинов прокомментировал свое возвращение в хоккей после годичного перерыва, а также рассказал, почему он выбрал именно казанский клуб.

«Тяжело было вернуться обратно после травмы, но естественно я долго готовился. Спасибо ребятам из "Ак Барса", что помогали. Мне кажется, к этому сезоне я очень хорошо готов и я хочу, чтобы меня использовали по полной. Тренерам виднее, но я не хочу быть на задних ролях, играть в 4-5 звене. Посмотрим, как будет. Но повторюсь, что я чувствую себя очень уверенно.

Почему "Ак Барс"? Сыграл фактор, что все ребята знакомые, всем почти за тридцать. А я после года перерыва, вообще, пол лиги не знаю. Много молодых, многое изменилось», – заявил Чудинов в интервью журналисту Алексею Шевченко.

Напомним, 32-летний защитник в сезоне 2020/21 выступал за «Авангард», выиграв Кубок Гагарина в составе омичей. В 34 матчах Чудинов набрал 9 (2+7) очков. Всего в КХЛ хоккеист провел 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очка при показателе полезности «+100».

Минувший сезон защитник пропустил по причине травмы. Ранее Чудинов дважды выиграл Кубок Гагарина в составе питерского СКА.