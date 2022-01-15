Защитник «Ак Барса» Барберио: «НХЛ заботит здоровье игроков? Главная причина - деньги»

Защитник «Ак Барса» Марк Барберио отреагировал на решение НХЛ не отпускать своих хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин из-за угрозы заболевания коронавирусом.

«Конечно, как болельщику мне очень хочется увидеть на Олимпиаде сильнейших, но, к сожалению, НХЛ отказалась от участия в Играх. Но это дало шанс другим игрокам представить свою страну на Олимпиаде, и почему бы не воспользоваться им?

Не думаю, что НХЛ в этом случае думает прежде всего о здоровье хоккеистов. Главная причина этого решения лиги — деньги. Они не могут рисковать, чтобы не потерять еще один 82-матчевый чемпионат, так как это приведет к большим финансовым убыткам. Мы же видим, что происходит сейчас в лиге. Логично было ожидать от НХЛ такого решения.

Мы слышим, как лучшие игроки НХЛ говорят о своем желании помочь сборным на Олимпиаде, на мой взгляд, им должны дать разрешение сыграть в Пекине, но можно понять и лигу. Сейчас вообще все запутанно. Не только в хоккее, но и во всем остальном мире. Все стараются выжить в ситуации, которая сложилась в связи с коронавирусом», - цитирует Барберио «Р-Спорт».

Напомним, что «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. А сам регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за вспышки коронавируса в ряде команд лиги.