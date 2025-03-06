Защитник «Ак Барса» Артемий Князев: «В Сан-Хосе очень, очень дорого»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Артемий Князев в беседе с изданием «РБ Спорт» оценил уровень жизни в Северной Америке.

«В Сан-Хосе очень, очень дорого. Калифорния, в принципе, вся дорогая. Добавляет еще и то, что в Сан-Хосе находится Силиконовая долина, и туда все стремятся попасть. И поэтому ценник космический. Если переводить на рубли, то очень дорого. Хотя, может, у американцев и канадцев другое восприятие цен», – сказал Князев.

В нынешнем сезоне Князев провел в составе «Ак Барса» 35 матчей, набрав 7 (3+4) очков. В НХЛ защитник выступал за «Сан-Хосе».