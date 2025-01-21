Защитить вклады: инициативы «Новых людей», которые могут изменить жизнь казанцев

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди»

Необходимо защитить банковские вклады от заморозки и ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников. С такими предложениями выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

Заморозка банковских вкладов стала одной из самых обсуждаемых тем в последние месяцы. Эксперты утверждают, что для стабилизации экономической ситуации в стране вклады россиян могут заморозить. Банк России дважды отвергал такие предположения. Но, как рассказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, в безопасность вкладов верят не все.

«Людям нужно дать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы предлагаем принять закон, чтобы любые решения по вкладам и накоплениям Центробанк принимал только по согласованию с Госдумой. Это будет дополнительная гарантия, что никакая заморозка не пройдёт. У Центробанка есть здравый смысл, но защитить деньги людей законом будет надёжнее», — сказал Нечаев.

Ещё одно предложение «Новых людей» тоже поможет защитить сбережения людей. Это новая мера борьбы с телефонными мошенниками. Суть ее заключается в выплате до 100 тысяч рублей передавшим в полицию информацию, которая поможет задержать мошенников.

«В прошлом году телефонные мошенники обманули россиян 350 тысяч раз. У людей должен быть стимул не просто бросить трубку, когда они столкнулись с аферистами, но и помочь правоохранительным органам. Мы знаем сотни историй, когда информация от людей помогла задержать телефонных мошенников. И если людей мотивировать дополнительно, это даст хороший результат», — отмечает автор инициативы Антон Ткачев.