Защитить свой дом из любой точки страны: Росгвардия показала новые разработки охраны

Какие новые технологии будут охранять наши дома, квартиры и предприятия? Какие разработки в сфере охраны планируется внедрить? Именно эти вопросы будут обсуждать на расширенном заседании Технического совета Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии. В этом году заседание решили провести в Казани.

«Расширенное заседание Технического совета будет проходить в Казани два дня. Помимо постоянных членов технического совета, в этот раз будут присутствовать еще и руководители региональных отделений вневедомственной охраны с Приволжского и Уральского округов. Также сюда приглашены представители предприятий, которые занимаются производством охранного оборудования», – сказал начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Грищенко.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

На сегодняшний день Росгвардия охраняет более миллиона квартир и помещений по всей России. Для этого в стране развернуты более полутора тысяч пунктов охраны, на сигналы тревоги реагируют более шести тысяч групп задержания.

«Технический прогресс у нас идет семимильными шагами, поэтому в нашем арсенале есть самое современное и надежное оборудование. За последние десять лет на наших охраняемых объектах нет ни одной кражи. Это и есть результат работы нашего Технического совета», – добавил Грищенко.

Десятки комплексов и программ для охраны сегодня можно было увидеть на выставке. Новейшие разработки сегодня показали 12 предприятий. Многие уже идут в ногу со временем и разработали возможность охранять свою квартиру или рабочее помещение, не выходя из дома и из любой точки страны – достаточно установить на телефон специальное приложение.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Вы можете управлять сигнализацией через приложение, с помощью голосового помощника. К примеру, уходя из дома, вы даете голосовую команду, и программа автоматически ставит вашу квартиру на сигнализацию. Более того, она может за вас выключить свет, перекрыть воду, закрыть, к примеру, жалюзи», – рассказал один из представителей, приехавших сегодня на выставку.

Кроме того, через приложение можно проконтролировать работу пожарных датчиков и даже отследить местонахождение своего ребенка.