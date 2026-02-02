«Защитить подвиг»: Володин напомнил о переломном значении Сталинградской битвы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать все возможное для защиты памяти и подвига участников Великой Отечественной войны, а также для недопущения повторения трагических событий тех лет. Об этом он сказал в видео, опубликованном в его канале на платформе MAX.

Володин отметил, что долг нынешних поколений – защитить тех, кого уже нет, сохранить память об их подвиге и самопожертвовании, благодаря которым сегодняшние поколения и весь мир могут строить планы на будущее.

Он подчеркнул важность предотвращения повторения событий, подобных тем, что произошли в годы войны.

Володин обратил внимание на текущую ситуацию в Европе, указав, что ряд европейских государств, по его словам, поддерживает действия неонацистов на Украине и предпринимает попытки сознательно переписать историю Великой Победы советского народа.

Володин также напомнил, что 2 февраля занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Он отметил, что именно в этот день произошел перелом в ходе боевых действий, после чего советские войска перешли в наступление и взяли в плен 22 дивизии противника под Сталинградом.

По его словам, сама Сталинградская битва была крайне жестокой: погибли более миллиона советских солдат и офицеров, а мирное население понесло тяжелые потери, поскольку, как подчеркнул спикер Госдумы, в отношении жителей проводился фактический геноцид со стороны фашистской Германии и ее союзников.