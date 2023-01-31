«Спасает от ассимиляции»: как Татарстан строит культурный щит от влияния Запада

С огромным секционным и идеологическим давлением со стороны Запада столкнулась культура России в прошлом году. Как в Татарстане защищают идентичность народов с помощью культурного кода и какие проекты стали самыми популярными, обсудили на коллегии Министерства культуры республики.

Рустам Минниханов: «Ремонт и красивые стены — это не главное. Важно, чтобы все объекты не пустовали и были наполнены содержанием, направленным на культурное и духовное развитие людей»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На развитие инфраструктуры направлено порядка 2,5 млрд рублей

Развитие культуры — один из важнейших ресурсов для укрепления государства и гражданского общества. Важно, чтобы учреждения культуры способствовали духовному развитию граждан. С таким поручением на итоговой коллегии Министерства культуры РТ выступил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«На развитие инфраструктуры сферы культуры было направлено более 2,5 млрд рублей. Все федеральные целевые показатели национального проекта [«Культура»] достигнуты. Напомню, что все требования к эксплуатации и безопасности зданий должны неукоснительно выполняться. Ремонт и красивые стены — это не главное. Важно, чтобы все объекты не пустовали и были наполнены содержанием, направленным на культурное и духовное развитие людей», — отметил Минниханов.

Он заметил, что анализ посещений культурных мероприятий показал, что наиболее популярными среди населения являются детские школы искусств, концерты, мероприятия в парках и скверах, общественных пространствах. В работу запустили комплекс в здании Присутственных мест Казанского Кремля, приспособив под общественную функцию. В новогодние праздники он был очень популярен среди туристов и жителей Татарстана.

Минниханов уделил особое внимание подбору кадров в учреждениях культуры. Красивое здание – еще не гарант успеха. Нужно, чтобы они были наполнены содержанием, которое поможет людям духовно и культурно развиваться.

«Мы можем купить или построить красивые здания, но если специалистов не будет, то мы не достигнем нужного результата», – считает Президент Татарстана.

Как прозвучало на коллегии, в этом году в республике построят 5 новых домов культуры, запланирован капитальный ремонт и техническое оснащение работающих объектов.

В этом году в Татарстане будут отмечаться сразу несколько юбилеев крупных деятелей культуры. Все приуроченные к этому мероприятия необходимо провести на самом высоком уровне, поручил Минниханов.

«В 2023 году отмечается 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского, 150 лет со дня рождения знаменитого оперного певца Федора Шаляпина. Также отметим 150 лет со дня рождения великого композитора Рахманинова. Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея, необходимо организовать на самом высоком уровне», – сказал он.

Ирада Аюпова рассказала о результатах работы Минкульта РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«На сегодняшний день культура – средство защиты от духовного падения»

О результатах работы Министерства культуры Татарстана рассказала его руководитель Ирада Аюпова. В прошедшем году выросло число посещений культурных мероприятий в Татарстане, а сам регион вошел в тройку по России по покупке билетов по проекту «Пушкинская карта».

«На современном этапе, характеризующемся идеологическим и санкционном давлением на российское государство, роль культуры кратно возрастает. Именно выстроенная трансляция культурных ценностей — инструмент защиты от духовного падения, когда появляются родитель номер один и номер два. Родина определяется по степени сытости и лояльности к греху, а ценность жизни измеряется хайпом», — заявила Аюпова.

На мероприятиях по линии министерства зафиксировано порядка 6,5 млн посещений, что почти на четверть больше показателя 2021 года.

Что касается инфраструктуры, то в Татарстане с 2012 года построено 343 и отремонтировано 289 домов культуры. Вместе с тем Аюпова обратила внимание, что существуют вопросы эксплуатации объектов. В частности, она раскритиковала Нижнекамский драматический театр: после масштабного капитального ремонта он не показывает роста посещений.

«Руководителю нужно найти интересные зрителю формы работы. Для сравнения: этот театр находится в одном из крупнейших городов нашей республики, а зарабатывает меньше Буинского театра, где население гораздо меньше», — возмутилась министр культуры Татарстана.

Владимир Осинцев особое внимание обратил на цикл мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Татарстан и дальше будет образцом сохранения истинных культурных ценностей»

В сфере культуры Татарстан был и остается одним из ключевых регионов страны и выступает лидером по реализации многих идей и проектов. Об этом сообщил замминистра культуры России Владимир Осинцев.

«Уверен, что и в будущем Татарстан будет одним из ключевых центров культурной жизни России, образцом сохранения истинных культурных ценностей и межнационального согласия», – сказал он.

Особое внимание спикер обратил на цикл мероприятий, прошедших в прошлом году в республике, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Оно праздновалось на федеральном уровне и послужило укреплению единства и целостности многонационального народа России.

«По итогам реализации национального проекта “Культура” и федеральной адресной инвестиционной программы Татарстан достиг стопроцентного освоения, а также выполнил и даже перевыполнил все планы», – добавил Осинцев.

В частности, в 2022 году было завершено строительство здания Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах и двух центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске.

Елена Ямпольская отметила огромное внимание, которое в Татарстане уделяется развитию культуры на селе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Культура формирует в молодом человеке образ Родины. Без пафоса и лозунгов – через любовь»

На сегодняшний день главная война против России разворачивается в гуманитарной сфере. Идеологическое давление со стороны Запада направлено по большей части на молодых людей. Культура призвана защитить их от пагубного влияния. Таким мнением на коллегии поделилась председатель Комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская.

«Миссия культуры на сегодняшний день – защищать сердца молодых людей от пагубного влияния Запада. Именно культура формирует в молодежи образ Родины. Без пафоса и лозунгов – через любовь», – сказала депутат.

Она отметила и огромное внимание в Татарстане к развитию культуры на селе. Там это особенно важно, поскольку она отвечает за душевное состояние местных жителей и воспитывает любовь к малой Родине.

«Я глубоко убеждена, что дом культуры на селе – это огонь в очаге. Если погаснет огонь, остынет очаг, то опустеет и дом. В Татарстане не допускают этого. Я, как депутат, с огромной радостью включилась в эту работу», – сказала Ямпольская.

Глава думского комитета также отметила, что в Татарстане уделяют большое внимание развитию детских школ искусств. Программа по их ремонту по всей стране была запущена Президентом России Владимиром Путиным, но республика идет в числе передовых и подает пример другим регионам страны.

«Я рада, что по всей стране, а особенно в Татарстане, поняли, что инвестиции в художественное образование детей – это инвестиции в будущее в качестве как народа, так и отдельного человека», – заключила спикер.

Александр Журавский считает, что коллективный Запад хочет отменить русскую культуру, потому что она защищает народ от ассимиляции Фото: president.tatarstan.ru

«Культура – это то, что делает российский народ уникальным»

Традиционные ценности всегда были лейтмотивом работы руководства Татарстана. В наши дни это приобрело особенную роль, так как именно культура позволяет российскому народу быть уникальным и не подвергаться ассимиляции. С таким мнением выступил заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский.

«События 2022 года не изменили нашего культурного ландшафта и приверженности к традиционным ценностям. Это являлось на протяжении десятилетий постоянным мотивом в работе руководства Татарстана. Этот уникальный опыт Поволжья, республики и страны становится нашим мощным фактором иммунитета», – заявил он.

При этом он уверен, что культура – это основа традиционного кода России. Коллективный Запад хочет отменить русскую культуру, потому что она защищает народ от ассимиляции.

«Культура спасает нас от ассимиляции и делает нас уникальными в мире. Традиции заключены как в сказках бабушки, так и в лучших проявлениях высокой культуры. О российском влиянии в этой сфере многие на Западе хотели бы забыть», – сообщил Журавский.