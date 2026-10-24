Защитит ли FIS? Швеция не хочет видеть Коростелева и других россиян на ЧМ

Шведская лыжная федерация не хочет видеть россиян на чемпионате мира – 2027 и не скрывает, что дело в политических причинах. Причём добиться этого предлагают вышестоящие органы. FIS уже обозначила возможные последствия для организаторов. Но готова ли FIS действительно забрать у Швеции главный турнир сезона? «ТИ-Спорт» разбирается.





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Что изменилось за полгода? Шведы ищут способ остановить россиян

«Семь пятниц на неделе» – пожалуй лучшая поговорка, которая подошли бы к Швеции и скандинавским странам в целом. Судя по всему, настроение там меняется в зависимости от расположения солнца на небе. Ведь еще в прошлом сезоне наши первопроходцы на международную арену после продолжительного бана, российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева без всяких проблем выступали в рамках Кубка мира на европейских трасах, в том числе и на шведской. В прошлом сезоне российские лыжники приняли участие в этапе Кубка мира в Фалуне, где в феврале теперь должен пройти чемпионат мира – 2027. Но к нынешней осени отношение к их присутствию резко изменилось: Шведская лыжная федерация решила искать способ не допустить россиян и белорусов на главный старт сезона.

А помимо Коростелева и Непряевой, напомним, нейтральный статус получили уже целая группа наших лыжников: в том числе юная звездочка российских лыж Алина Пеклецова, экс-партнер Непряевой Сергей Волков – всего уже тринадцать лыжников и лыжниц из России.

Генеральный секретарь организации Пернилла Бонде заявила, что федерация обсудила ситуацию со Шведской спортивной конфедерацией и предложила обратиться к государственным органам, отвечающим за выдачу виз. По ее словам, это, вероятно, единственный реальный путь помешать приезду российских и белорусских спортсменов.

В этой истории важна одна деталь: шведы не просто выступают против участия россиян – они хотят добиться, чтобы спортсмены не смогли попасть в страну, даже если международная федерация разрешит им стартовать. Решение о визах остаётся за властями, поэтому спортивная организация пытается заручиться поддержкой государства.

И здесь возникает принципиальный вопрос. Если спортсмен получил нейтральный статус и допуск от международной федерации, достаточно ли позиции страны-хозяйки, чтобы перечеркнуть это решение? Формально правила допуска и право пересечения границы — разные вещи. На практике именно на этом разрыве теперь может строиться вся история с Фалуном.

Причём шведская федерация не скрывает, что ее позиция связана с политической ситуацией. Она считает, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине. Однако FIS уже смягчила правила и начала выдавать нейтральные статусы представителям обеих стран.

Сам Коростелев отреагировал на новость с грустью и иронией. Лыжник напомнил, что уже выступал в Фалуне, и задал вполне логичный вопрос: что изменилось за прошедшие полгода? Он также посетовал на то, что спорт смешивают с политикой.

«Это грустно (смеется). Это грустно, когда пытаются смешивать спорт и политику. Повлияет ли это на мою мотивацию? Ни в коем случае не будет. Это только, во-первых, желание человека. Во-вторых, в том году мы были в Фалуне. Что поменялось? (Смеется.) Ничего не поменялось. Я не вижу никаких отрицательных предпосылок», – с недоумением отметил Коростелев телеканалу SVT.

© Рамиль Гали / «Татар-информ»

При всем нервном смехе Савелия, очевидно, что для него это больная тема и лишняя нервотрепка по сезону. Неопределенность, которая будет длиться едва ли не до февраля точно не добавит ему внутреннего баланса на этапах Кубка мира. Российские лыжники постепенно возвращаются на международные трассы, а чемпионат мира — возможность проверить себя в борьбе с сильнейшими. Но теперь даже положительное решение FIS может оказаться недостаточным.

Эстонию уже лишали турниров из-за недопуска россиян. Нидерландам все сошло с рук. Как поступит FIS?

Шведская федерация ссылается на случаи, когда спортсменам из России и Белоруссии отказывали в визах. И такие прецеденты действительно есть. Однако реакция международных федераций на подобные ситуации была разной: одни переносили соревнования, другие ограничивались заявлениями и продолжали турнир.

Самый показательный пример — Эстония. В январе 2026 года чемпионат Европы по фехтованию перенесли из Таллина во Францию после того, как эстонская сторона не смогла гарантировать въезд российских и белорусских спортсменов. Международная федерация фехтования потребовала обеспечить возможность участия всех атлетов, имеющих на это право. Поскольку власти Эстонии не были готовы дать такие гарантии, страна потеряла соревнования.

Летом последовал ещё один похожий эпизод. Европейская конфедерация стрелкового спорта перенесла чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из Таллина в испанскую Гранаду. Причина — отказ эстонской стороны допускать российских и белорусских спортсменов. Турнир имеет особое значение, поскольку входит в систему отбора на Олимпийские игры 2028 года и Европейские игры.

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Получается, что международные спортивные структуры способны не только выражать недовольство, но и лишать страны соревнований. Если организатор не обеспечивает условия для участия спортсменов, которых допускает соответствующая федерация, турнир могут перенести туда, где эти условия гарантируют.

Но есть и другой сценарий. В октябре 2026 года власти Нидерландов отказали в визах российским гимнасткам Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Все три спортсменки пропустили чемпионат мира в Роттердаме. World Gymnastics выразила сожаление и объяснила, что выдача виз находится в компетенции национальных властей, однако соревнования состоялись, сохранив статус олимпийского квалификационного турнира.

Разница существенная. В Эстонии отказ в допуске привёл к потере двух международных турниров. В Нидерландах чемпионат мира продолжился, хотя несколько российских спортсменок не смогли приехать. И если смотреть на эти случаи глазами шведских организаторов, возникает соблазн рассчитывать на второй вариант: визы не выдают, а соревнования всё равно проходят по плану.

Именно поэтому история с Фалуном станет проверкой не только позиции FIS, но и последовательности международных спортивных организаций. Если правила допуска действуют лишь до тех пор, пока они не вступают в противоречие с решением властей страны-хозяйки, насколько надёжной гарантией они могут быть для спортсменов?

Однако, шведы пока настаивают именно на примерах, когда россиян не пустили, но и наказания не понесли. Так, Пернилла Бонде рассказала сослалась на то, что прецеденты уже были.

«В других странах уже были случаи, когда спортсменам отказывали в выдаче виз. Мы обсудили ситуацию со Шведской спортивной конфедерацией и предложили им поднять этот вопрос перед органами, ответственными за выдачу виз. Вероятно, это единственный реальный путь. Мы предложили им рассмотреть такой вариант», — приводит слова Бонде Expressen.

FIS пригрозила переносом чемпионата мира. Но решится ли на этот шаг?

После заявлений шведской стороны вопрос перестал быть только предположением о том, вступится ли FIS за российских лыжников. Международная федерация прокомментировала ситуацию и обозначила возможные последствия.

Директор FIS по коммуникациям Бруно Сасси Директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по коммуникациям Бруно Сасси занял пока двоякую позицию, отмечая, что правительства стран стоят выше FIS, но вместе с тем заявили, что в случае отказа ЧМ может быть проведен в другом месте. Такая вот политика неопределенности от лыжной федерации.

«Национальные законы в любом случае стоят выше правил FIS. Однако этот очевидный вывод не означает, что FIS готова принять всё, что организатор чемпионата мира придумает в плане национальных ограничений.

Права на мероприятие принадлежат FIS. Когда Совет FIS решил, что российские лыжники должны иметь возможность подавать заявки на участие в качестве нейтральных атлетов, естественно, FIS ожидает, что это решение будет соблюдаться и выполняться, если нет особых причин для обратного», – приводит слова Сасси NRK.

В качестве крайней меры прозвучала возможность переноса чемпионата мира из Швеции. Если спортсменов, допущенных к соревнованиям, не пустят в страну, у FIS может возникнуть вопрос о том, способна ли Швеция обеспечить проведение турнира в соответствии с правилами федерации. При этом перенос пока не является принятым решением — речь идет о возможном сценарии.

Фото: соцсети Савелия Коростелева

Для шведской стороны это уже неприятный сигнал. Чемпионат мира — крупное спортивное событие, подготовка к которому требует времени, денег и серьёзной организационной работы. Потерять такой турнир из-за визового конфликта было бы чувствительным ударом по репутации страны и федерации. Но пока неясно, насколько далеко готовы зайти обе стороны.

У FIS есть основания настаивать на собственных правилах: международный календарь не должен зависеть исключительно от политических предпочтений организатора. В противном случае любое решение о допуске можно будет обойти, просто отказав спортсмену во въезде. С другой стороны, федерация сама признаёт, что не может отменить национальное законодательство и самостоятельно выдать визу человеку, которому отказали власти.

Именно в этом противоречии и заключается главная интрига. FIS может выступать за право спортсменов на участие, но реальная проверка начнётся только в том случае, если шведские власти действительно введут ограничения. Тогда федерации придётся выбирать: смириться с тем, что часть допущенных атлетов не попадёт на старт, или применить наиболее жёсткий инструмент — лишить Фалун чемпионата мира.

Для Коростелева и Непряевой всё пока сводится к ожиданию. Станет ли Фалун очередным примером, когда политическое решение перечёркивает спортивный допуск? Или FIS докажет, что её правила имеют практическое значение и для страны-хозяйки? Ответ зависит уже не только от заявлений. Если Швеция действительно закроет въезд российским лыжникам, международной федерации придётся показать, готова ли она защищать собственные решения не на словах, а на деле.