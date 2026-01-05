Защита супруги Мадуро заявила в суде о травмах, полученных ею при вывозе из Венесуэлы

Представители защиты супруги Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес сообщили в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк о травмах, полученных их клиенткой. Информацию приводит «ТАСС», ссылаясь на «Fox News».

Адвокаты заявили, что Флорес пострадала в процессе ее вывоза из страны, который защита квалифицирует как похищение. Юрист уточнил суду характер повреждений: у супруги венесуэльского лидера диагностирован ушиб ребер.