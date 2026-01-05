news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 5 января 2026 21:07

Защита супруги Мадуро заявила в суде о травмах, полученных ею при вывозе из Венесуэлы

Читайте нас в
Телеграм

Представители защиты супруги Президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес сообщили в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк о травмах, полученных их клиенткой. Информацию приводит «ТАСС», ссылаясь на «Fox News».

Адвокаты заявили, что Флорес пострадала в процессе ее вывоза из страны, который защита квалифицирует как похищение. Юрист уточнил суду характер повреждений: у супруги венесуэльского лидера диагностирован ушиб ребер.

#суд #николас мадуро
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026