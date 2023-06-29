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«Защита Родины — это честь»: боец из Татарстана рассказал о жизни на передовой
Участник спецоперации Руслан Тухватуллин из Высокогорского района Татарстана вернулся на побывку домой, чтобы набраться сил и повидаться с родными. Он почти 8 месяцев не виделся со своей семьей и сейчас с радостью проводит время с двумя дочерями и женой.
«Как положено, нам дали отпуск. Решил воспользоваться, увидеть семью. Сейчас целыми днями дома в основном. Потому что каждая секунда с семьей на вес золота», — говорит он.
Когда 26 сентября отцу семейства пришла повестка, он не сомневался, как поступить. Причину объясняет так:
«Дети растут, будут вопросы задавать: „Что мой папа сделал?“ Зато мне теперь не будет стыдно отвечать на вопрос. Я пошел туда ради вас, ради Родины, чтоб у вас все было хорошо», — говорит он.
После боевого слаживания на территории Татарстана началась служба на передовой. Основная боевая задача — оборона границ.
«Чтобы у противника не было никакого прорыва, даже шансов чтобы у него не было. Не спим уж практически, занимаемся. Все время наготове — что днем, что ночью», — рассказал боец о ситуации на передовой.
В особенно тяжелых ситуациях сохранять хладнокровие помогают сильные духом товарищи. Руслан старается брать с них пример, особенно в экстремальных ситуациях. «Бывало и страшно, и тяжело. Но эти люди были более сдержанными, наверное. Смотря на них, ты понимаешь: сделать так же надо», — говорит он.
Срочную службу Руслан проходил на позиции стрелка, а теперь занимает ее и в зоне СВО. Сложности при несении службы имеются, но нашего героя это не смущает. У него есть цель, и к ней он уверенно идет вместе с такими же ребятами из района.
«Мы уже знаем свою цель. С нами Всевышний, за нами только победа, больше никак», — убежден боец.
На днях Руслан уже вернулся на передовую, чтобы продолжить защищать Родину.
Материал подготовлен при участии Эрнеста Абдулаева.
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