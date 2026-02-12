«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

Боец из Бавлинского района с позывным Ден находится в краткосрочном отпуске. В 2022 году он был мобилизован и сейчас продолжает службу в зоне специальной военной операции. За четыре года СВО военнослужащий уже шесть раз приезжал в родной город.

Ден родился и вырос в одном из сел района. После девятого класса поступил в Октябрьский нефтяной колледж, а в 2014–2015 годах прошел срочную службу на Дальнем Востоке. После армии работал на нефтебазе, затем на кабельном заводе и в организации в Бугульминском районе.

«Потом в стране объявили специальную военную операцию и началась частичная мобилизация», – рассказывает он. 24 октября 2022 года боец прошел обучение в «Казань-Экспо». По его словам, защита Родины – долг мужчин. «Мы каждый день занимались и тренировались на полигоне. Я попал в гранатометный взвод. И обучение было по этому направлению», – говорит военный.

Он отмечает, что вся гуманитарная помощь доходит до передовой и крайне важна для бойцов, живущих в блиндажах. «Гумгруз доставляют. Очень приятно получать именные посылки, как будто с посылкой приходит тепло из родного дома. С гуманитарным грузом нам доставляют и районную газету Бавлинского района. Читаем и ее, узнаем новости. Окопные свечи – это отдельная тема. Эти свечи действительно то, что нам очень нужно. Ставим их в буржуйку, используем для тепла. В блиндажах всегда сырость. С помощью окопных свечей можно согреть еду, сушить одежду и так далее, они универсальны на фронте», – подчеркивает Ден.

По словам военнослужащего, на передовой важно уметь оказывать первую медицинскую помощь.

«На войне всякое может случиться, много неожиданностей и непредвиденных ситуаций. Однажды атаковал дрон. У одного из наших ребят в ногу попал осколок. Рана была большая, он потерял много крови. Мы оперативно оказали ему первую помощь. Днем ходить нельзя, а вечером медики эвакуировали его и увезли в тыл. Чем больше будет образования в области неотложной медицины, тем лучше», – говорит он.

Мать бойца Наиля ханум гордится сыном и желает скорейшего окончания войны. «Мой муж, отец сына, тоже был ветераном Афганской войны. Сын с детства рос трудолюбивым, сдержанным. Всегда занимался спортом», – рассказывает она. По ее словам, во время срочной службы сына из воинской части пришло благодарственное письмо от командира.

«Сыну было легче в армии, благодаря тому, что он дружил со спортом. И там он не подвел. После армии устроился на работу и тоже принимал участие в различных соревнованиях. А национальную борьбу на сабантуях он всегда ждет с нетерпением. В 2016 году сын занял первые места на Сабантуе в родном селе и в районе. Затем начал тренировать школьников», – говорит Наиля ханум.

Получив повестку в 2022 году, боец сразу отправился на службу.

«Тогда мой сын взял на себя важную задачу – защищать Родину. Я просто просила у Бога сохранить ему жизнь и здоровье. Его бабушка всегда молилась об этом. К сожалению, она не смогла увидеть, как внук вернется с войны. Я уже четыре года каждый день думаю только об этом, лишь бы был здоров и жив. Хочу, чтобы в будущем он создал свою семью, вырастил детей», – делится мать.

Награды сына – особая гордость семьи.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции в 2025 году мой сын награжден орденом Жукова. В 2024 году награжден медалью Министерства обороны РФ „За укрепление боевого содружества“, в том же году удостоен медали „Участнику специальной военной операции“.

На днях во время схода граждан в Исергапово депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рягат Хусаинов и глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров вручили моему сыну юбилейную медаль „95 лет образования Бавлинского района“. От имени мечети имам-хатыйб нашего села Камиль хазрат Шамсуаров подарил ему картину с изображением мечети», – говорит Наиля ханум.

Отпуск бойца краткосрочный, и в ближайшие дни он вновь отправится к месту службы. Дома его всегда ждут родные и близкие.

