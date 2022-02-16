Поиск работы инвалидам и земля многодетным: на что жалуются прокурору РТ и министру труда

Как получить землю, положенную многодетным? Как найти работу человеку с серьезным заболеванием? Что делать, если прививаться не хочется, а QR-код нужен? О чем спрашивали татарстанцы прокурора РТ Илдуса Нафикова и министра труда, занятости и соцзащиты республики Эльмиру Зарипову – в репортаже ИА «Татар-информ».

Илдус Нафиков и Эльмира Зарипова провели совместный прием населения Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков и министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова провели совместный прием населения. На прием, который проходил в Доме дружбы народов РТ, в течение двух с половиной часов, обратились порядка двадцати человек из разных уголков республики.

Отстранение от работы и QR-коды в транспорте – это ограничение свобод?

Проблемы первых троих заявителей оказались довольно схожи – все они жаловались на решение руководства об отстранении их от работы без сохранения заработной платы из-за непрохождения вакцинации от коронавируса. Причем все они оказались сотрудниками образовательных учреждений. С просьбой разобраться в ситуации к прокурору Татарстана обратились преподаватель Казанского Федерального Университета и две учительницы средних школ республики.

Как выяснилось на приеме, медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации у них нет, а прививку они отказываются делать из личных соображений. В таком случае, согласно постановлению главного санитарного врача республики Марины Патяшиной, сотрудники могут быть отстранены от работы, что никак не нарушает их законные права.

По мнению нескольких заявителей, ограничительные меры, принятые в республике и по всей стране для борьбы с коронавирусом, являются чрезмерными Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Тем не менее, Илдус Нафиков пообещал всем троим заявителям более подробно изучить каждый случай в отдельности и подготовить по каждому из них письменный ответ, а при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Жалоба жительницы Казани Анны Слепневой также касалась вопросов вакцинации.

«Сегодня к вам на прием я смогла доехать только на такси, потому что пользоваться общественным транспортом я не могу – у меня нет QR-кода. Я не могу сопровождать своего ребенка на кружки, не могу пойти с ним в торговые центры и купить ему одежду. И мы не одни такие. До нового года мам даже не пускали в детские сады. Я считаю, что это – ограничение прав и свобод обычных людей», – высказала свою позицию женщина.

По ее мнению, ограничительные меры, принятые в республике и по всей стране для борьбы с коронавирусом, являются чрезмерными, и раз ее допустили до приема прокурора, то должны пускать и в общественный транспорт и торговые центры.

На прием в течение двух с половиной часов обратились порядка 20 человек из разных уголков республики Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Вашу свободу никто не нарушает, вы сами в праве делать выбор: вакцинироваться или нет. Но государство принимает меры, чтобы обезопасить вакцинированных людей. Мы вас приняли, потому что это наша работа, у нас все двери открыты. Но ведь мы не можем подвергать риску людей, которые работают в сфере оказания услуг», –отметил Нафиков.

Как найти работу инвалиду?

Следующим о своей проблеме участникам приема рассказал житель села Габишево Лаишевского района Игорь Тарасов. Он обратился к прокурору и Министру труда РТ с, казалось бы, очень простым вопросом: помочь ему найти работу. Однако, как оказалось, над этой проблемой Тарасов бьется уже не первый год – но все безрезультатно.

У мужчины серьезное неврологическое заболевание, однако он признан трудоспособным, но с некоторыми ограничениями: ему противопоказано заниматься тяжелым физическим трудом, работать на высоте или рядом с открытым огнем или движущимися механизмами.

Все документы и справки о состоянии своего здоровья он предоставил в Центр занятости еще несколько лет назад, однако дождаться подходящего предложения не удалось до сих пор.

Житель села Габишево обратился к прокурору и Министру труда РТ с, казалось бы, очень простым вопросом: помочь ему найти работу Фото: mtsz.tatarstan.ru

«Мне предложили вакансии, которые мне с моим заболеванием не подходят. Кроме того, большинство из них находятся очень далеко от моего места жительства, и добираться туда у меня нет возможности. Например, в селе Нармонка – чтобы туда добраться, мне нужно ехать на двух автобусах с пересадкой. Причем второй автобус мне придется ждать посреди дороги, где нет даже остановки. Со мной в любой момент может случиться приступ, а там машины гоняют очень быстро, меня легко могут сбить», – рассказал мужчина.

Тарасов подчеркнул, что он занимается поиском работы и самостоятельно, вот только задержаться на рабочем месте не получается. Каждый раз, когда у мужчины случается приступ в рабочее время, руководство вежливо просит его написать заявление по собственному желанию.

«Мы индивидуально проработаем этот вопрос по местным предприятиям, возможно, мы сумеем что-то найти. Работодатели боятся, что произойдет какой-нибудь несчастный случай на производстве, их обвинят, что они вовремя не вмешались, не оказали помощь, возникнут спорные ситуации, которые могут дойти до суда, их тоже понять можно. Но нам надо подумать, какое место мы можем вам найти, где вы сможете спокойно поработать, не создавая никому проблем, чтобы было комфортно и вам, и работодателю», – отметил Нафиков и добавил, что этот вопрос будет передан под контроль и.о. прокурора Лаишевского района.

Илдус Нафиков поручил провести всестороннюю проверку доводов заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Ребенок получит землю уже когда ему самому будет пора заводить семью?»

Следующими в зал вошли сразу два жителя Казани, однако проблема у них оказалась общая: вот уже пять лет две семьи не могут добиться положенных им по закону участков земель. Айгуль Хабриева и Ленар Мухаметзянов – многодетные родители, у каждого из них по трое детей.

«В феврале младшему исполнится уже 5 лет, а земли как не было, так и нет. Мы в очереди 2365-е, за пять лет мы поднялись на каких-то 300 пунктов. Это сколько нам еще придется ждать? Ребенок получит землю уже когда ему самому будет пора заводить семью?», – поделилась своими переживаниями с корреспондентом ИА «Татар-информ» Айгуль Хабриева.

Женщина отмечает, что по закону землю должны предоставить в течение трех месяцев, а они ждут годами – за это время успели в разы подорожать стройматериалы, а значит строительство дома на новом участке обойдется семьям в несколько раз дороже.

Хабриева добавила, что они уже даже согласны отказаться от земли, раз ее, как им утверждают с исполкоме, все равно нет, но с условием полной денежной компенсации ее стоимости. Однако и это их предложение осталось неуслышанным, поделилась многодетная мать.

«Люди годами стоят в этих очередях, а ведь дети растут. Когда старшему из них исполнится 18 лет, то семья перестанет считаться многодетной, как в таком случае будет действовать закон?», – переживает Хабриева.

По закону землю должны предоставить в течение трех месяцев, а семьи ждут годами – за это время успели в разы подорожать стройматериалы Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ленар Мухаметзянов добавил, земля нужна им сейчас – они с семьей ютятся в небольшой квартире, но, если бы им предоставили участок, он мог бы отстроить дом, продать квартиру и переехать, чтобы обеспечить своим детям комфортные условия жизни.

Как оказалось, это уже не первое обращение Мухаметзянова и Хабриевой в прокуратуру. По информации сотрудников ведомства, сейчас в этом деле все же наметились некоторые продвижения – необходимый участок земли был определен в Высокогорском районе.

И хотя точно обозначить сроки передачи участка их законным владельцам Нафиков не смог, поскольку этим вопросом должен заниматься исполком города, прокурор Татарстана все же пообещал, что возьмет ситуацию под контроль и будет лично «тормошить» ответственных лиц, чтобы добиться скорейшего решения вопроса.

Всего по итогам встречи с населением было принято порядка 20 письменных обращений. Прокурор Татарстана поручил провести всестороннюю проверку доводов заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования. При этом глава надзорного ведомства потребовал от руководителей профильных подразделений аппарата добиться реального устранения нарушений прав граждан.



Рассмотрение всех поступивших обращений поставлено на контроль в прокуратуре республике.