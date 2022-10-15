Защита памятников, антистресс и охрана: каждая 12-я компания держит хвостатый персонал

В России каждая двенадцатая компания использует в служебных целях животных. О том, в каких работах задействованы братья наши меньшие, выясняли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в орнитологической службе Кремля на балансе состоят ястребы и филины, которые защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых.

Хвостатый персонал имеется в штате 8% российских компаний, в основном это коты и собаки. К примеру, коты выполняют охранную функцию и используются в качестве антистресса, собаки охраняют территорию организации.

Чаще всего четырехлапые сотрудники встречаются на производственных предприятиях, в строительных компания и организациях сферы услуг.