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Ру Тат
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Общество
15 октября 2022  23:10

Защита памятников, антистресс и охрана: каждая 12-я компания держит хвостатый персонал

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В России каждая двенадцатая компания использует в служебных целях животных. О том, в каких работах задействованы братья наши меньшие, выясняли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в орнитологической службе Кремля на балансе состоят ястребы и филины, которые защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых. 

Хвостатый персонал имеется в штате 8% российских компаний, в основном это коты и собаки. К примеру, коты выполняют охранную функцию и используются в качестве антистресса, собаки охраняют территорию организации. 

Чаще всего четырехлапые сотрудники встречаются на производственных предприятиях, в строительных компания и организациях сферы услуг.

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