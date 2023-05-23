Защита от тепловизоров и помощь госпиталям: 68 волонтеров из РТ объединились в «Швей бат»

Сегодня волонтеры республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» передали 40 килограммов ткани добровольческому сообществу «Швей бат. Шьем для наших», которое производит обмундирование для военных в зоне СВО.

«Швей бат. Шьем для наших» – это объединение неравнодушных жителей Высокогорского района. Они шьют форму для военных, нательное белье, противопролежневые подушки, а также амуницию с защитой от тепловизоров.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Помимо тканей, волонтерам подарили швейные машины от неравнодушных жителей города. Николай Штыров из Казани выделил время, чтобы привезти швейную машинку.

«У нас многодетная семья, пока дети были маленькие, жена шила сама. Сейчас машинка стоит без надобности. Узнав о том, что здесь такая техника нужна, сразу же приехал. Вы не представляете, как мне стало хорошо на душе. Я хочу продолжить это состояние и обязательно буду помогать волонтерам. Тем более, мой близкий друг живет в Донецке, он с самого начала СВО подался в добровольцы. Ему там непросто, поэтому оставаться равнодушным просто невозможно», – поделился Николай.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Координатор «Молодежного крыла Народного фронта» Дамир Нургалиев рассказал, что сотрудничество со «Швей батом» налажено уже давно.

«С ними мы знакомы уже не первый день. Вместе мы выезжали в Ростовскую область, чтобы наши девочки обучились еще лучше этому трудному, но важному делу. Уникальность данного цеха в том, что здесь шьют костюмы, которые не способны распознать тепловизоры. Это уникальная вещь для наших разведчиков. Когда мы привозим в ЛНР или ДНР этот уникальный продукт, бойцы регагируют с восторгом», – поделился Дамир Нургалиев.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Волонтер «Народного фронта» отметил, что бойцы обещали во время отпуска приехать к ним. Они хотят лично поблагодарить волонтеров за работу, которая спасает жизни.

«Швей бат» был создан в октябре по инициативе местной жительницы Амалии Миннулиной. Женщина находилась в декретном отпуске и решила использовать свободное время для общеполезного дела. Сначала шила одна, теперь же к ней присоединилось 68 мастериц. За все это время они сшили 6,5 тыс. единиц продукции – комплекты одежды, нательное белье, противопролежневые подушки и маскировочные сети.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Часть наших волонтеров работает дома, кто-то приходит сюда. Шесть человек работают здесь каждый день с восьми утра до восьми вечера. Это я и еще пять апаек. Они на пенсии и могут быть здесь постоянно. Остальные уделяют время как могут», – поделилась Амалия.

Женщина отметила, что ни у кого из здешних волонтеров нет близких родственников, которые находятся в зоне СВО. Руководитель «Швей бата» говорит, что им постоянно помогают различные организации и просто неравнодушные жители республики – привозят ткани, швейные машины и расходные материалы, а местные СМИ привлекают новых волонтеров.

Несмотря на то,что СВО не коснулось этих женщин, многие с трепетом относятся к своему делу. Они всей душой и сердцем переживают за тех, кто сейчас находится на передовой.

«Почему сюда приходим? Ради Аллаха, чтобы он был доволен. Ну и во-вторых, чтобы оказать посильную помощь, насколько это возможно. Мы начали ходить, а потом подсели. Шьем, шьем, остановиться не можем», – смеется волонтер Кифая Фаттахова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она считает дело настолько важным, что пришла даже сегодня, в день рождения. Кроме того, волонтер приходит пешком, преодолевая путь в три километра.

«Мы с подругами увлекаемся скандинавской ходьбой, поддерживаем активный здоровый образ жизни, поэтому сидеть за машинкой несколько часов подряд не трудно. Тем более понимая, что все это ради наших защитников. Они все нам как родные, каждую вещь я шью с молитвой», – поделилась женщина.

Есть среди швей и представители сильного пола. К примеру, 21-летний Роман Федоров не умеет шить, но помогает чем может – продевает резинку, разрезает шнурки. К тому же парень успевает совмещать все это с волонтерством в местном ДК.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Моя бабушка пишет стихи, а я читаю их со сцены. Иногда читаю и нашим апайкам, чтобы приободрить. Я всех их очень люблю. Пусть Бог всем им даст здоровья», – поделился Роман.

Молодой человек действительно стал душой компании, волонтеры очень любят его и ценят его труд. Роман и остальные швеи – это пример для других. Они надеются, что к их компании присоединятся и другие неравнодушные жители Высокогорского района. Остальные жители могут оказать финансовую поддержку «Швей бату».

Более подробную информацию об организации можно найти в официальном Telegram-канале.