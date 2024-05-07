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Защита «крабового короля» Олега Кана обжаловала приговор за организацию убийства
Защита Олега Кана, называемого «дальневосточным крабовым королем», подала апелляционную жалобу на приговор по делу об убийстве по найму, сообщили ТАСС в суде.
«Регистрация жалобы в суде», — сообщается на сайте суда. Отмечается, что жалоба подана адвокатом.
В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно назначила наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь.
Поскольку Олег Кан скрылся от следствия за пределы России и находится в международном розыске, судом ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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