Защита каждого жителя: в Нижнекамске рассказали о работе спасательных служб

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На деловом понедельнике начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижнекамского района РТ Виталий Бочкарев доложил о деятельности спасательных служб города и района.

Одним из важных событий последних месяцев стало перемещение ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы) из пожарной части №62 в специально оборудованное помещение на улице Ахтубинской, 6а. Сейчас здесь ежедневно дежурят два оперативных сотрудника, которые принимают и обрабатывают до 200 сообщений за смену. С начала года поступило и отработано более 7 тыс. обращений от граждан.

В структуру управления входит также муниципальная пожарная часть, расположенная в селе Верхняя Уратьма. Подразделение оснащено современной техникой, в том числе пожарным автомобилем «КАМАЗ», необходимым оборудованием и отапливаемым депо.

Особое значение в системе безопасности имеет спасательная станция, расположенная на муниципальном пляже «Кама». Спасатели круглосуточно контролируют безопасность на воде, особенно в купальный сезон. Накануне его открытия сотрудники управления установили аншлаги о запрете купания в потенциально опасных местах, они участвуют в совместных рейдах с другими службами.

Для оперативного реагирования на происшествия станция оснащена легковым автомобилем, двумя водомоторными средствами и прицепом для их транспортировки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнеуслонском районе РТ усилят меры безопасности на стратегических объектах.