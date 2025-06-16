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Общество 16 июня 2025 12:37

Защита каждого жителя: в Нижнекамске рассказали о работе спасательных служб

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Защита каждого жителя: в Нижнекамске рассказали о работе спасательных служб
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

На деловом понедельнике начальник Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижнекамского района РТ Виталий Бочкарев доложил о деятельности спасательных служб города и района.

Одним из важных событий последних месяцев стало перемещение ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы) из пожарной части №62 в специально оборудованное помещение на улице Ахтубинской, 6а. Сейчас здесь ежедневно дежурят два оперативных сотрудника, которые принимают и обрабатывают до 200 сообщений за смену. С начала года поступило и отработано более 7 тыс. обращений от граждан.

В структуру управления входит также муниципальная пожарная часть, расположенная в селе Верхняя Уратьма. Подразделение оснащено современной техникой, в том числе пожарным автомобилем «КАМАЗ», необходимым оборудованием и отапливаемым депо.

Особое значение в системе безопасности имеет спасательная станция, расположенная на муниципальном пляже «Кама». Спасатели круглосуточно контролируют безопасность на воде, особенно в купальный сезон. Накануне его открытия сотрудники управления установили аншлаги о запрете купания в потенциально опасных местах, они участвуют в совместных рейдах с другими службами.

Для оперативного реагирования на происшествия станция оснащена легковым автомобилем, двумя водомоторными средствами и прицепом для их транспортировки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнеуслонском районе РТ усилят меры безопасности на стратегических объектах.

#нижнекамский район
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