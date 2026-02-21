Защита и ответственность: в Казани стартовала акция ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба Академии творческой молодежи РТ

В общественных пространствах Казани сегодня стартовала профилактическая акция ко Дню защитника Отечества. Любой желающий может остановиться на несколько минут, поразмышлять и ответить на вопросы о защите, ответственности и безопасности.

С 12:00 до 16:00 на улице Баумана и площади Тукая жители и гости столицы Татарстана обсуждали, что сегодня означает быть ответственным, кого и что важно защищать и как меняется понимание безопасности в современном мире. За участие горожанам вручают тематические 3D-наклейки – символический подарок, который, по задумке организаторов, может стать поводом продолжить разговор уже дома, с друзьями и семьей.

Фото: пресс-служба Академии творческой молодежи РТ

Акция проходит в рамках комплекса мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма. Ее цель – сформировать осознанное отношение к вопросам личной и общественной безопасности. За два дня организаторы рассчитывают охватить не менее 500 человек.

Присоединиться можно и 22 февраля с 12:00 до 16:00 на тех же площадках – на улице Баумана и площади Тукая.

Акцию проводят Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» совместно с Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.