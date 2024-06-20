«Защищать рубежи»: житель Камско-Устьинского района заключил контракт с МО

Фото из семейного архива / На фото: Эльвира и Олег Колоколовы перед отправкой

В июне несколько жителей Камско-Устьинского района заключили контракт на военную службу. Один из них Олег Колоколов из Теньков. Он сделал свой выбор на этой неделе. Боец рассказал о своем решении, пока ждал отправку в Татвоенкомате.

«Решение о заключении контракта я принял в течение недели, — говорит Олег. — Я был призван на срочную службу в армию в 2017 году. Служил в Челябинской области в ракетно-артиллерийских войсках».

После армии он работал дальнобойщиком, трактористом, хорошо разбирается в сантехнике, электричестве и в последнее время работал на себя.

«Я без работы никогда не сидел, и заработок у меня был достойный. Главная причина подписания контракта на военную службу — это желание защищать рубежи своей Родины», — рассказал защитник Отечества.

Его мама с 2016 года заведует фельдшерским пунктом в деревне Лабышка. Всего же в здравоохранении она почти четверть века. В семье два сына, Олег старший.

«Он живет и работает в Казани, так что я буквально накануне узнала, что он подписал контракт на военную службу. Олег — взрослый мужчина, и такие решения он принимает самостоятельно. Нам остается только ждать и молиться за него, чтобы он вернулся домой живой и здоровый», — рассказала мама бойца.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону