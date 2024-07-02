«Защищать рубежи своей Родины»: житель Теньков отправился на СВО по контракту

В конце июня трое жителей Камско-Устьинского района Татарстана заключили контракт на военную службу и отправились в зону специальной военной операции, в их числе — Олег Колоколов из Теньков. Раньше он работал дальнобойщиком и трактористом, а в последнее время был самозанятым. В 2017 году прошел срочную службу в одной из частей ракетно-артиллерийских войск, дислоцированной в Челябинске.

«Я недолго думал, чтобы принять решение о заключении контракта. <…> Главная причина — это желание защищать рубежи своей Родины», — объяснил татарстанец мотивы своего поступка.

Фото: предоставлено Эльвирой Колоколовой

Мама Олега работает фельдшером в деревне Лабышка. Ее нисколько не удивил такой выбор сына.

«Он живет и работает в Казани, так что я буквально накануне узнала, что он подписал контракт на военную службу. Олег — взрослый мужчина, и такие решения он принимает самостоятельно. Нам остается только ждать и молиться за него, чтобы он вернулся домой живой и здоровый», — заметила татарстанка.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной.