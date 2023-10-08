«Защищать Родину должен каждый мужчина»: командир штурмовой роты «Ахмата» из Татарстана

В мирной жизни боец батальона «Ахмат» Сергей Симанов работал энергетиком, а в зоне СВО – командир штурмовой роты

Фото: Равиль Мукменов

«Что такое здесь 38 дней? Там кажется, что прошло уже три года»

Сергею Симанову с позывным Ак Барс 47 лет. В мирной жизни боец батальона «Ахмат» работал энергетиком, а в зоне СВО – командир штурмовой роты. Когда «Татар-информ» снимал Сергея, он находился на реабилитации после ранения. Всего Ак Барс получил три ранения, награжден медалью «За ратную доблесть».

По словам бойца, каждый мужчина должен защищать свою Родину, свою семью.

«Смотри, какая красотища, смотри, сними вот это все. Вот за это и воюем. Вот она – Родина, Отчизна, Отечество», – рассказывает Сергей, указывая на широкий берег Волги. – Родину защищаем, что мы делаем? Нет, героем себя не считаю. Просто делаем свое дело, и все».

Свой позывной Ак Барс связывает с Родиной, с Татарстаном.

«В зоне СВО я находился ровно 38 дней. Это здесь кажется – что такое 38 дней? Там так не скажешь. Там, кажется, будто прошло уже три года», – отмечает командир.

Стоит отметить, что Сергей прошел не одну военную кампанию.

«Я уже давно ветеран боевых действий. Северный Кавказ, Осетия, Грузия, вот эти такие конфликты. Ну и сейчас вот поехал на СВО. Как началась заварушка, я бросил работу, все и поехал помогать стране. Потому и едем, потому что кто еще поедет? Дети? Детей жалко. Получается так, что едем мы», – рассказывает он.

«Вот за это и воюем. Чтобы это было наше, а не чужое»

На прогулке с журналистом командир встречает прогуливавшихся ребятишек:

– Привет! Купаться, что ли, ходили?

– Нет, мы Волгу смотрели.

– Молодцы. Костры, главное, не жгите, а то спалите что-нибудь.

Сергей рассказал, что провел все детство на Волге, в горах.

«Вот здесь беседочка прямо напрашивается какая-нибудь, да? Здесь сидишь – красота и Волгой любуешься. Смотри, какая красотища, посмотри, сними вот это все. Вот за это и воюем. Чтобы это было наше, а не чужое» – делится он.

«Да Родину защищаем, что мы там делаем? Чтобы бардак их не пришел к нам, на нашу землю», – рассказывает Сергей.

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«Когда страна в опасности – ты должен быть там, а не здесь за компьютером в игрушки играть»»

Ак Барс рассказал, что не сталкивался с предательством. По словам Сергея, у него в роте было 78 человек. Все ребята хорошие, честные, отмечает он. Не было ни одного труса, который бы испугался и убежал. Бойцы воевали, преодолевая и голод, и холод, не спали неделями, валились с ног. А куда деваться – все равно выполняли свои задачи, рассказывает командир роты.

«Знаю, что некоторые люди даже прячутся от этого. У нас как-то это в крови, что ли. Когда стране тяжело, мы стараемся, ну кто может, ехать, помогать стране», – говорит он.

По словам Ак Барса, в его роте были солдаты, которые не проходили даже срочную службу.

«Все профессионалы? Нет, не все профессионалы. Были люди, которые даже срочную не служили. У меня в роте была пара таких, которые даже в армии не служили, а вот почему-то тоже приехали. По тридцать с лишним лет, такие вот ребята», – рассказывает он.

«Когда страна в опасности, у меня уже как-то, я не знаю, чувство такое – ты должен быть там, а не сидеть здесь за компьютером в игрушки играть», – говорит боец.

Сергей показал журналисту свою форму с медалями, полученными во время военных кампаний в Осетии и Чечне.

За участие в СВО Сергей получил медаль «За ратную доблесть».

«Нет, героем точно себя не считаю. Просто делаем свое дело, и все», – говорит командир.

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СВО меняет людей

Ак Барс рассказал, что люди в зоне СВО могут меняться.

«Бывает, что и забоялся человек. Здесь ходил как король, скажем так, а туда приезжает и сдувается. Есть наоборот: здесь тихоня, а там, действительно, совершает реальные подвиги», – говорит он.

По слова командира штурмовой роты, детские письма и рисунки заряжают бойцов на совершение новых подвигов.

«Письма детские слезу вышибают. Но очень хорошие чувства, мотивирующие. Хочется дальше жить, дальше идти, побеждать. Приветствуются, конечно, письма от детей и не только от детей», – делится командир.

На берегу Волги боец рассказывает:

«Я здесь заряжаюсь. Я сюда приезжаю и прям реально заряжаюсь, как аккумулятор. Вот именно на этом месте, на этом островке. Придает сил. За это и воюем. Не знаю, мне кажется, каждый мужчина должен защищать свою Родину, свою семью. Чтобы этот нацизм до нас не дошел».