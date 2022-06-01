«Защищать и беречь детство»: в Казани начался цикл встреч «Родительское собрание»

На базе ЦУР в Казани прошла первая сессия онлайн-проекта «Родительское собрание». Это цикл эфиров, где эксперты, представители общественных организаций, органов власти будут говорить об актуальных вопросах, связанных с детьми. Темой первой встречи стала «Культура безопасности». Модератором выступила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Задача каждого взрослого защищать и беречь детство. Проект „Родительское собрание“ стартовал именно первого июня, в день защиты детей. Он нужен для того, чтобы была возможность поговорить с экспертами, которые работают в системе образования, и получить ответы на вопросы. Каждый зритель может задать вопрос, на который мы ответим либо в процессе эфира, либо позже», — сказала Лейла Фазлеева.

Трансляция велась на сайте и в соцсетях Министерства образования и науки Татарстана. Такие эфиры станут ежемесячными. На первой встрече эксперты обсудили вопросы буллинга в школе, безопасности в интернете и оказание психологической помощи молодежи.

«Прежде всего, стоит говорить о поведении ребенка внутри образовательной организации и в виртуальном пространстве. Эти два аспекта сегодня особенно важны. Сегодня мы много рассуждаем о цифровой гигиене, которая касается как школьников, так и учителей. Этому вопросу мы уделяем очень большое внимание», — заявил первый заместитель министра образования РТ Андрей Поминов.

Он подчеркнул, что в рамках Года цифровизации, объявленного в Татарстане, в школах проходят «уроки цифры», где в том числе затрагивается и вопрос безопасности детей и школьников в Интернете, а также буллинга, безопасности персональных данных, взаимоотношения в различных чатах, сообществах и финансовой грамотности.

Далее эксперты обсудили оказание психологической помощи детям и подросткам, а также способы борьбы с буллингом. Как отметили специалисты, в первую очередь, с ребенком нужно всегда общаться, чтобы он мог поделиться своими проблемами. Либо он может обратиться к школьному психологу или позвонить на детский телефон доверия по номеру: 8(800)-200-01-22.

«Мы на разных площадках много раз заявляли, что здорово, когда ребенок знает, где в школе находится кабинет психолога, или номер телефона доверия. Специалист не только позволит ребенку выговориться, но и предложит варианты, как решить его проблему или конфликт», — заключила Кондратьева.