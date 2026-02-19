Заседание Хакимовского клуба открыло год столетия дипотношений России и Саудовской Аравии

Фото: Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Торжественное заседание Хакимовского клуба дало старт серии памятных событий, приуроченных к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Модератором встречи выступил председатель клуба – Чрезвычайный и Полномочный посол Олег Озеров. В ней приняли участие высокие гости и дипломаты, включая посла Саудовской Аравии в РФ Сами Мухаммеда аль-Садхана, заместителя директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максима Максимова, посла Лиги арабских государств в РФ Валида Хамида Шилтага, а также глав Ассоциации российских дипломатов.

Среди участников были Чрезвычайный и Полномочный посол Погос Акопов, которому в этом году исполнилось 100 лет – столько же, сколько и российско-саудовским дипломатическим отношениям, а также Андрей Бакланов, занимавший пост посла в Эр-Рияде в 2000–2005 годах.

Хакимовский клуб, названный в честь легендарного советского дипломата Карима Хакимова, является специальным проектом Министерства иностранных дел России. Площадка объединяет профессиональных дипломатов, востоковедов и общественных деятелей, работающих над развитием диалога со странами арабского мира.

Посол Саудовской Аравии Сами Мухаммед аль-Садхан поблагодарил руководство клуба и МИД РФ за организацию встречи, назвав ее «точкой отсчета для следующего столетия дружбы и совместной работы, отражающей устремления лидеров и народов двух стран». Он напомнил, что в 1926 году СССР первым в мире признал Саудовскую Аравию и установил с ней дипломатические отношения, а с 1990-го, после их возобновления, связи между странами неуклонно углубляются.

Максим Максимов в свою очередь заметил, что историческое признание Советским Союзом Саудовской Аравии в нынешних границах королевства заложило прочный фундамент для многопланового сотрудничества. По его словам, сейчас позиции Москвы и Эр-Рияда по большинству глобальных и региональных вопросов близки или совпадают. В юбилейный год запланирован ряд совместных мероприятий, включая открытие мемориальной доски Кариму Хакимову в Джидде и фотовыставку в здании МИД России.

Андрей Бакланов сделал акцент на расширении направлений сотрудничества, особенно в научной сфере, где уже достигнуты значимые результаты, а также на важности молодежной повестки. Он подтвердил статус Саудовской Аравии как страны-гостя на ПМЭФ-2025 и анонсировал серию юбилейных мероприятий.

Помощник Раиса РТ, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин подчеркнул, что группа тесно взаимодействует с Хакимовским клубом и намерена продолжать это сотрудничество. «Совместная работа на площадках народной дипломатии позволяет эффективно укреплять диалог между Россией и странами исламского мира», – выразил уверенность он.

В рамках заседания было презентовано дополненное издание монографии Олега Озерова «Карим Хакимов. Летопись жизни». Группа стратегического видения, которую возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов, оказала содействие в выпуске этой книги. Обновленное издание включает ранее не публиковавшиеся архивные материалы и фотографии, раскрывающие неизвестные прежде страницы жизни дипломата.

По словам Гатина, для группы стратегического видения большая честь – внести вклад в появление этой книги, поскольку сохранение исторической памяти о таких личностях, как Карим Хакимов, является основой для воспитания новых поколений дипломатов и укрепления дружественных связей между Россией и странами исламского мира. Он также упомянул роль Татарстана как естественного моста в этом диалоге: республика обладает уникальным опытом межнационального и межконфессионального согласия, а группа под руководством Рустама Минниханова на протяжении многих лет ведет системную работу по развитию сотрудничества с государствами исламского мира.