Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Казани в июне 2026 года

Следующее заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности состоится в июне 2026 года в Казани. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Информация была озвучена по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое прошло 27 ноября в Бишкеке. В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

В Бишкеке участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Стороны отметили необходимость наращивать совместные усилия по укреплению потенциала Организации.