Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Заседание Совбеза ООН было прервано из-за землетрясения в США
Из-за землетрясения было прервано заседание Совета безопасности ООН, проходившее в Нью-Йорке. Как написал в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, толчки «ощущались прилично».
«Что же касается самого подземного толчка, то в зале СБ он ощущался прилично. Некоторые коллеги уже были готовы выбежать из зала, когда толчки прекратились», — написал он.
После небольшой заминки заседание возобновилось.
Как сообщил затем ТАСС, землетрясение не нарушило работу штаб-квартиры ООН.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»