Заседание Совбеза ООН было прервано из-за землетрясения в США

Из-за землетрясения было прервано заседание Совета безопасности ООН, проходившее в Нью-Йорке. Как написал в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, толчки «ощущались прилично».

«Что же касается самого подземного толчка, то в зале СБ он ощущался прилично. Некоторые коллеги уже были готовы выбежать из зала, когда толчки прекратились», — написал он.

После небольшой заминки заседание возобновилось.

Как сообщил затем ТАСС, землетрясение не нарушило работу штаб-квартиры ООН.