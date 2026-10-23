Заседание SMIIC в Казани: навстречу единому для всего мира стандарту «Халяль»

Впервые заседание Генеральной ассамблеи Институт стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC) пройдет в стране, которая входит в состав организации в качестве наблюдателя, — в России, а именно в Казани. Для чего проводится заседание SMIIC и кто примет в нем участие — в материале «Татар-информа».





В Казани пройдет заседание Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC)

Фото: gso.org.sa

Первый и единственный в России

С 26 по 28 октября в Казани пройдет заседание Генеральной ассамблеи Института стандартизации и метрологии исламских государств (SMIIC). Как отмечает генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов, событие впервые пройдет в стране, которая не является членом Института стандартизации и метрологии. По его мнению, это не только признак доверия ОИС, но и результат системной работы, которую руководство России и Татарстана проводит для укрепления сотрудничества со странами исламского мира.

Напомним, в этом году Комитет по стандартам «Халяль» ДУМ РТ получил аккредитацию сертифицирующего органа от Федеральной службы по аккредитации.

Максим Денисов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прошу заметить, единственным органом сертификации "халяль" сегодня является Комитет «Халяль» Республики Татарстан. В Российской Федерации иной такой организации нет», — подчеркнул председатель комитета Аббяс Шляпошников.

На сегодняшний день орган сертификации «халяль» в России состоялся, уверенно заявил Шляпошников, и уже был принят уже в 24 странах.

К тому же внимание к Татарстану со стороны исламских государств в этом году значительно выросло в связи со статусом «Столица исламского мира» города Казани. Так что выбор площадки для проведения мероприятий SMIIC понятен.

Закрытое заседание и повестка SMIIC

Заседание Генассамблеи SMIIC пройдет в закрытом формате. В нем примут участие представители всех 48 стран – участниц организации, однако часть стран присоединятся к событию в онлайн-формате. Всего планируется присутствие около сотни участников из 28 стран.

Со стороны Татарстана в заседании примут участие вице-премьер республики Василь Шайхразиев и руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Со стороны федерального центра планируется участие руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

На повестке трехдневного заседания будут преимущественно внутренние вопросы SMIIC. По словам Аббяса Шляпошникова, на заседании будут обсуждаться согласование технических регламентов, движение к единому для всего мира стандарту «Халяль» и вопросы аккредитации сертифицирующих органов.

«Для исламских финансов, мы неоднократно слышали это от уважаемой Талии Ильгизовны, есть стандарты бухгалтерского учета AAOIFI. На заседании этот вопрос будут координировать сами участники, но это больше метрология и стандартизация», — ответил Шляпошников на вопрос о теме исламских финансов в повестке SMIIC.

Аббяс Шляпошников Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дай Аллах осуществить лабораторию в Татарстане»

Для Татарстана же одним из главных итогов может стать развитие лаборатории «халяль».

«Мы получили поддержку Кабинета Министров и Правительства Республики Татарстан для создания лаборатории. Мы планируем в ближайшее время, дай Аллах, данную лабораторию совместно с Министерством сельского хозяйства РТ и Роспотребнадзором осуществить в Татарстане», – рассказал председатель Комитета «Халяль».

Появление лаборатории было бы значимым достижением в части развития халяль-индустрии, так как исследования и метрология являются неотъемлемой частью сертификации продуктов на соответствие стандартам «Халяль», объяснил Шляпошников.

Что такое SMIIC?

Если Росстандарт разрабатывает стандарты для нас, граждан России, то SMIIC занимается разработкой и распространением стандартов «Халяль» по всему исламскому миру. И хотя любые стандарты, даже «Халяль», имеют свойство корректироваться и редактироваться, основным «постулатом» для любых решений Института метрологии, обратил внимание Шляпошников, остается Коран.

SMIIC (Институт стандартизации и метрологии исламских стран) создан в рамках Организации исламского сотрудничества с целью разработки единых стандартов (в частности, халяльных) для обеспечения качества и защиты потребителей. В настоящее время членами SMIIC являются 48 государств Азии и Африки. В 2019 году Российская Федерация вошла в состав SMIIC в качестве наблюдателя.