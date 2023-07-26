Заседание по делу о недостроях у моста «Миллениум» в Казани перенесли на 20 сентября

Третье заседание по делу о сносе недостроенного гостиничного комплекса вдоль моста «Миллениум» перенесли на 20 сентября, сообщает корреспондент KazanFirst.

Напомним, городские власти потребовали от компании-застройщика в течение трех месяцев снести все восемь недостроев и два КПП. В мэрии считают, что объекты построены без разрешительных документов.

Очредной причиной отложения заседания послужили выдача заявления на рассмотрение эскизного проекта в Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани и неявка представителей «Кварта», третьих лиц. На заседании стало известно, что представитель истца впервые ознакомился с документами.