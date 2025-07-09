Заседание КДК РФС по делу «Торпедо» состоится 10 июля

Фото: социальные сети ФК "Торпедо"

10 июля состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении «Торпедо» и официальных лиц клуба. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание состоится в 11:00. Решение комитета будет опубликовано по его завершении, сообщает источник.

Напомним, ранее генеральный директор «автозаводцев» Сергей Синяев заявил, что РФС не хочет исключать «Торпедо» из РПЛ.

Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора команды Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Торпедо» финишировало вторым в таблице Первой лиги сезона 2024/25. Тем самым «автозаводцы» вышли в РПЛ напрямую. Также Премьер-лигу пополнили «Балтика» и «Сочи». Покинули же высший дивизион «Факел» и «Оренбург».