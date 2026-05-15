Заседание ГСВ «Россия – Исламский мир» в Казани началось с чтения священного Корана

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева началось заседание группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Главной темой станет «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».

Перед началом работы муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прочитал молитву из священного Корана.

Кроме того, заместитель председателя группы Марат Гатин поздравил митрополита Казанского Кирилла, который сегодня отмечает 65-летний юбилей. Также он отметил важность межнационального и межконфессионального мира.