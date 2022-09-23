Заседание Госсовета Татарстана пройдет с участием непарламентских партий

В Казани сегодня пройдет 34-е заседание Государственного Совета Татарстана. В нем примут участие представители политических партий, не представленных в парламенте. Их пригласили для рассмотрения законопроекта, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок.

«По федеральному законодательству парламент субъекта России обязан раз в год приглашать на свое заседание для обсуждения одного из вопросов представителей политических партий, не представленных в Госсовете. В связи с этим этот вопрос предлагается рассмотреть с их участием», – пояснила секретарь парламента Лилия Маврина.

Всего в повестку заседания внесено 28 вопросов, в том числе 19 республиканских законопроектов. В первом чтении депутаты рассмотрят проекты, которыми вносятся изменения в законы об инвестиционной деятельности, о регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан, о свободе совести и религиозных объединениях, об образовании.

Парламентарии также назначат членов Центральной избирательной комиссии Татарстана. В связи с тем, что на семь вакантных мест подано 11 заявлений, предполагается применить рейтинговое голосование.

Кроме того, депутаты планируют утвердить соглашение об установлении границ между Татарстаном и Марий Эл и обсудить законопроект, связанный с изменением границ Казани.