Рустам Нигматуллин: «Ничто не должно омрачить праздник татарстанцев»

Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Татарстане, по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, главы ведомств отчитались о подготовке к новогодним праздникам. В заседании также приняли участие главы районов Татарстана.

«Ежедневно, в период проведения новогодних и рождественских праздников на дежурство будет заступать более 8 тысяч человек и двух тысяч единиц техники», – сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Татарстан по антикризисному управлению Игорь Драгунов.

По его словам, сотрудники ГУ МЧС России по РТ и МЧС Татарстана до 9 января 2024 года будут работать в усиленном режиме.

«В круглосуточном режиме будет задействовано более двух тысяч сотрудников с привлечением более тысячи единиц техники», – сказал он.

Также Игорь Драгунов рассказал, что в Татарстане проверены все площадки, где будут проводиться новогодние мероприятия.

«Осуществлены профилактические визиты на более чем тысячу объектов, в том числе на 896 объектов с централизованным посещением детей, что составляет 100% от общего задействованного количества. Также, на указанных объектах в период проведения мероприятий организовано дежурство ответственных должностных лиц», – дополнил он.

Отдельно он отметил планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных со сбоями в работе ЖКХ и обеспечении бесперебойного движения по автомобильным дорогам и железнодорожным путям на территории республики – «Стужа» и «Буран».

«Общая группировка сил и средств по плану "Стужа" составляет больше 8 тысяч человек личного состава и больше двух тысяч единиц техники. По плану "Буран" – больше 9 тысяч человек и трех тысяч техники», – сказал он.

«Всего на территории республики будет функционировать 136 елочных городков, также напомню, что в ночь с 6 на 7 января пройдут торжественные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова. Они ожидаются в 43 городах и пройдут в 243 церквях. МВД республики задействует в ночь с 31 декабря на 1 января больше 1,5 тысячи сотрудников, больше трехсот по Казани», – отметил заместитель начальника управления охраны общественного порядка МВД по РТ Александр Герасимов.

По его словам, в Рождество на службу заступят около тысячи полицейских. Также он назвал районы, в которых были выявлены недостатки по безопасности площадок для праздничных мероприятий.

«Отмечу, что за последние две недели нашими сотрудниками проведены проверки организации общественного порядка на территории елочных городков. Недостатки были выявлены: в Азнакаево, Актаныше, Атне, Базарных Матаках, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Новошешминске, Рыбной Слободе, Пестрецах, Тетюшах и Черемшане. Основные нарушения – отсутствие ограждения периметра безопасности, металлорамок, сотрудников охраны», – сказал он.

«С точки зрения температурного режима - прогнозы у нас позитивные», – сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«Я бы хотел обратить внимание на снеговую нагрузку. В четверг мы провели отдельное совещание с каждым муниципалитетом и проговорили все ответственные моменты и сформировали коммуникацию. Никаких рисков я не вижу», – сказал он.

«Мы это все много раз обсуждали, ответственность вам объяснять не надо по этой теме. Ничто не должно омрачать людям праздник», – сказал заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Если мы проводим праздник – он должен быть безопасным и перебоев в ресурсах быть не должно, если происходят аварии – они должны быстро ликвидироваться. Напоминаю о непрерывности мониторинга за ситуацией. Все дежурные должны быть на связи», – подытожил он.