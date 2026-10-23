Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет сегодня: аналитики дали прогноз

«Экономическая активность остается умеренной, бизнес-настроения улучшились, а бюджетные проектировки в целом совпали с ожиданиями ЦБ. Однако инфляционные данные за последние недели ухудшились, а внешние риски сохраняются. Поэтому ожидаем, что в эту пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% и даст умеренно жесткий сигнал», – сообщила «Татар-информу» Софья Донец.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также считает наиболее вероятным сохранение ставки на текущем уровне. По ее мнению, Банк России может повысить прогнозную траекторию ключевой ставки на 2027 год и, возможно, на 2028-й на 0,5–1 процентный пункт.

Среди факторов, ограничивающих возможность снижения ставки, аналитик назвала усиление инфляционного давления в III квартале, высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также превышение годовой инфляцией в начале октября прогноза ЦБ на конец 2026 года, составлявшего 6–7%.

Беленькая не видит достаточных оснований для повышения ключевой ставки. По ее оценке, инвестиции в основной капитал сокращаются, потребительский спрос демонстрирует признаки замедления, а напряженность на рынке труда постепенно снижается. Эти факторы могут способствовать ослаблению инфляционного давления в дальнейшем.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Андрей Зубенко также ожидает сохранения ставки на уровне 14%.

«С учетом определенности с параметрами бюджета на 2027 год можно предположить, что на заседании 23 октября Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне», – отметил Андрей Зубенко.

Он напомнил, что в сентябре Банк России впервые с июня прошлого года приостановил снижение ключевой ставки, сохранив ее на уровне 14% годовых. Одним из факторов стало усиление инфляции на фоне повышения тарифов ЖКХ. Фактический рост совокупного платежа за коммунальные услуги достиг 12,3%, а по отдельным позициям превысил 17%.

В сентябре текущая инфляция с поправкой на сезонность замедлилась до 6,5% в годовом выражении против 7,5% в августе и 10% в июле, привел цифры кандидат экономических наук.

«Однако рост цен продолжает опережать июльский прогноз ЦБ на конец года в 6–7%. Октябрьские данные об индексации тарифов ЖКХ еще не учтены в прогнозах регулятора и могут повлиять на их пересмотр», – добавил он.

Сегодня, 23 октября, Совет директоров Банка России проведет опорное заседание по ключевой ставке. Регулятор также представит обновленный среднесрочный прогноз.

На предыдущем заседании 11 сентября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало первой паузой в цикле ее снижения, начавшемся в апреле 2026 года. Регулятор объяснил решение усилением текущего ценового давления и ростом проинфляционных рисков.

В начале 2026 года ключевая ставка составляла 16% годовых. 13 февраля Банк России снизил ее до 15,5%, после чего продолжил смягчение денежно-кредитной политики. К июлю ставка опустилась до 14%, а в сентябре регулятор оставил ее без изменений.