Заседание Ассоциации законодателей ПФО планируется провести в марте в Казани

Заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа планируется провести в марте в Казани. Об этом сообщил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями экспертных советов при парламентских комитетах.

«По инициативе Игоря Комарова (полномочный представитель Президента РФ в ПФО – прим. Т-и) приняли решение провести Ассоциацию законодателей ПФО 17 марта в Казани. Приедут представители всех 14 субъектов Приволжского федерального округа», – рассказал глава парламента.

Мухаметшин уточнил, что на заседании планируется обсудить вопрос сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. «Сейчас изучаем опыт других регионов. Но пока хорошей практики нет и в других субъектах. Этот вопрос требует решения. Будем решать его с учетом ваших предложений», – обратился он к председателям экспертных советов.

Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа создана в 2002 году по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Сергея Кириенко. Соглашение о создании ассоциации было подписано 14 мая 2002 года в Нижнем Новгороде.

Это совещательный и консультативный орган, главными задачами которого являются координация законотворческой деятельности, формирование консолидированной позиции по вопросам совершенствования федерального законодательства, совместная работа над единой правовой системой для реализации госполитики в субъектах Приволжского федерального округа.