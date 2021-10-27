Выпуск мальков и очистка воды: «Татнефть» восстанавливает водные экосистемы Татарстана

Компания «Татнефть» в октябре выпустила в реки Татарстана 250 тыс. особей рыбы в рамках программы по сохранению водных экосистем. В экологических мероприятиях также участвовали предприятия шинного бизнеса KAMA TYRES и «Тольяттикаучук». А на минувшей неделе к масштабной акции присоединились работники комплекса «ТАНЕКО».

Как сообщает газета «Нефтяные вести», специалисты «ТАНЕКО» выпустили в Каму 15 тыс. мальков краснокнижной стерляди. Выпуск прошел на участке Куйбышевского водохранилища близ села Бетьки Тукаевского района. Перевозка осуществлялась с соблюдением специальных температурных условий и насыщением воды кислородом, чтобы не травмировать рыбу. Процесс погрузки, транспортировки и выпуска мальков контролировали специалисты Росрыболовства.

Перед выпуском рыбы измеряется температура воды, ведь перепад более трех градусов Цельсия может ей повредить. Чтобы мальки не поранились, их выпустили не на мелководье, а при помощи специального 30-метрового рукава доставили сразу на глубину.

Как рассказал старший государственный инспектор рыбоохраны РТ Эльмир Хафизов, этот участок Куйбышевского водохранилища имеет идеальные условия для дальнейшего размножения стерляди — недалеко от места выпуска как раз находится ее нерестилище. Через три-четыре года мальки стерляди сами начнут давать потомство.

«Для нас выпуск мальков — это каждый раз радостное событие, — рассказала «Нефтяным вестям» инженер отдела охраны окружающей среды АО «ТАНЕКО» Гульнар Сагдеева. — Мы уже проводили акцию по выпуску молоди сазана. Хочу отметить, что «ТАНЕКО» проводит зарыбление Камы не в рамках компенсационных мероприятий, а на добровольной основе».

Вопросам охраны окружающей среды и экологической безопасности в «Татнефти», и в частности на «ТАНЕКО», уделяется повышенное внимание. Так, в этом году на нефтеперерабатывающем комплексе удалось достичь 100% возврата в производство очищенных сточных вод. Они не попадают в Каму, а в полном объеме используются на объектах «ТАНЕКО», что в свою очередь экономит потребление свежей воды.

«Татнефть» уже 10 лет восстанавливает и сохраняет водные экосистемы на территориях своей деятельности и ежегодно проводит акции по выпуску рыб и очистке берегов.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»