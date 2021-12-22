Заряженные на успех: энергетики «Нижнекамскнефтехима» планируют ввод новых мощностей

В России 22 декабря ежегодно отмечают День энергетика. В Татарстане одним из крупнейших потребителей тепло- и энергоресурсов, который использует все лучшие доступные технологии, является «Нижнекамскнефтехим», входящий в объединенную компанию СИБУР. Что представляет собой энергетическое хозяйство предприятия – в обзоре ИА «Татар-информ».

Генерация и энергоэффективность – способы повышения конкурентоспособности

«Нижнекамскнефтехим» всегда ориентировался на развитие. Здесь ежегодно обновляют и расширяют производственные цеха, вводят новые производства с увеличением потребляемой мощности. Не так давно здесь запустили производства изопрена и изобутилена. Успешно реализуется проект по строительству этиленового комплекса, в планах на ближайшее будущее – строительство производства полипропилена. Расширение производств и новое строительство требуют все больше энергии. Сегодня подразделения компании ежегодно потребляют до 3 млрд кВт∙ч электроэнергии и 14 млн Гкал тепловой энергии. Энергетическое хозяйство компании потребляет 660 млн кубометров природного газа в год. Для обеспечения электроэнергией будущего олефинового комплекса ЭП-600 в апреле 2021 года была введена в эксплуатацию главная понизительная подстанция ГПП-5 суммарной мощностью трансформаторов 240 мегавольт-ампер (МВА).

Развитие собственных энергетических мощностей «Нижнекамскнефтехиму» важно еще по одной причине. Сочетание собственной генерации и проектов повышения энергоэффективности – один из способов снижения операционных издержек и повышения конкурентоспособности конечной продукции. В условиях глобального рынка, на котором СИБУР стремится занять лидирующие позиции, это сегодня так же важно, как вопросы бережного отношения к используемым ресурсам.

Хочется отметить, что программы «Нижнекамскнефтехима», входящего в объединенную компанию СИБУР, по совершенствованию энергообеспечения производств имеют сильную экологическую составляющую и позволяют решать также вопросы охраны окружающей среды.

Покрыть потребность в энергоресурсах с заделом на перспективу

Сегодня подразделения «Нижнекамскнефтехима» потребляют ежегодно до 3 млрд кВт∙ч электроэнергии и 14 млн Гкал тепловой энергии, 660 млн кубометров природного газа. До настоящего времени 6,9% потребности предприятия в собственной тепловой и 18% электрической энергии обеспечивала газотурбинная установка ГТУ-75, работающая с 2007 года. В период 2007-2020 годов на установке было выработано 7,14 млрд кВт∙ч электрической энергии и 11,8 млн Гкал тепловой энергии.

Сейчас «Нижнекамскнефтехим» завершает масштабный проект по строительству еще одной собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. Она позволит покрыть текущую потребность компании в электроэнергии, с заделом на перспективу.

Вкратце напомним историю проекта. В конце 2016 года компанией «Нижнекамскнефтехим» был объявлен тендер на поиски подрядчика для строительства собственной станции, а в декабре 2017 года в Мюнхене был подписан контракт с немецким концерном Siemens на условиях строительства под ключ электростанции ПГУ-ТЭС. Уже в январе 2018 года на второй промышленной зоне начались подготовительные работы для реализации проекта, к непосредственному осуществлению которых подключилась субподрядная турецкая компания Enka, обязательства которой распространяются от проектирования и поставок вспомогательного оборудования до строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Завершающийся год стал самым продуктивным в реализации проекта по строительству ПГУ-ТЭС. В июне здесь состоялось первое в череде наиболее ключевых событий в ходе пусконаладочных работ – розжиг первой газотурбинной установки. Этому предшествовала большая работа – была произведена гидроопрессовка и водная промывка котлов-утилизаторов, химпромывка котлов, пройдены гидравлические и пневматические испытания трубопроводов различных систем, а также проверка систем АСУТП.

В июле сотрудники станции осуществили розжиг на второй газотурбинной установке. Параллельно с этим продолжался целый комплекс пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования.

Август ознаменовался еще одной вехой – была проведена первая синхронизация с электрической сетью газотурбинной установки №1. В сентябре аналогичное событие ждало газотурбинную установку №2.

Сейчас на ПГУ-ТЭС завершаются пусконаладочные работы, при этом станция уже выработала 57,6 млн кВт∙ч. По плану, выход на номинальную мощность станции ожидается в начале 2022 года.

Пуск ПГУ-ТЭС также решает еще одну глобальную задачу – экологическую. Проект позволяет утилизировать продукты переработки попутных нефтяных газов, которые ранее шли на факел.

Также завершено строительство подстанции 110 кВ «РП-Жарков», после чего в условиях действующих производств осуществлен перезавод семи воздушных линий 110 кВ с подстанции «Нижнекамская». Тем самым создан собственный внутренний сетевой контур по поставке электроэнергии. А ранее для надежного газоснабжения как промузла, так и ПГУ реализован проект строительства газопровода, позволивший получить новое плечо газоснабжения от Северного газового коридора, что вкупе со строительством нового газораспределительного пункта ГРПБ-2а позволяет достичь высокой степени надежности по газоснабжению.

Сбережение тепла, воды и электричества

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» очень серьезно относятся к энергосбережению и повышению энергоэффективности. В течение последних 20 лет в подразделениях предприятия постоянно проходили мероприятия по данному направлению.

За время реализации четырех программ энергосбережения с 2000 по 2020 год внедрено 1445 энергосберегающих мероприятий. За это время было сэкономлено 397 млн кВт∙ч электрической энергии, 6 млн 473 тыс. Гкал тепловой энергии, 198 тыс. тонн условного топлива. В 2020 году на «Нижнекамскнефтехиме» была разработана и принята пятая программа энергосбережения до 2025 года.

Еще одним важным направлением в работе компании является ресурсосбережение. Так, совместный проект «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамской ТЭЦ-1 по возврату конденсата, который образуется после использования пара, направлен на экономию водных ресурсов. Система возврата конденсата, которая ранее действовала на предприятии до 1986 года, не позволяла обеспечить качественный контроль за параметрами возвращаемой воды, что приводило к нештатным ситуациям на станции.

«Сегодня, с развитием технологий, мы можем обеспечивать надежный контроль за качеством и оперативное сопровождение с достаточным уровнем автоматизации. Поэтому было принято решение возобновить поставку конденсата. Начиная с 2013 года возвращено уже более 19 млн тонн конденсата, таким образом, на этот же объем снизилось потребление воды из реки Камы», – отмечает генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Повысить надежность и бесперебойного энергоснабжения

Электрохозяйство ПАО «Нижнекамскнефтехим» очень большое. Для примера: внешний периметр электроснабжения обеспечивают 17 главных понизительных подстанций (ГПП) с классом напряжения 110 кВ. С 2006 года на подстанциях ведется работа по замене оборудования на более современное в плане эффективности и безопасности.

В частности, уже завершены работы по замене оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ) 110 кВ, вместо ранее действующей системы «отделитель – короткозамыкатель» (ОДКЗ) были установлены элегазовые выключатели 110 кВ, внедряются микропроцессорные защиты подстанционного оборудования.

Продолжаются работы по замене оборудования распределительных устройств 6 кВ и внедрение быстродействующих устройств автоматического ввода резервного питания (БАВР), что в совокупности позволит значительно повысить надежность электроснабжения производств ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Положительно отразятся на качестве и надежности электроснабжения предприятия обновление более 80 трансформаторных подстанций, вынос кабельных сетей из земли на эстакады, замена кабельных линий и другие работы.

Развитие производства и расширение видов продукции сопровождается на «Нижнекамскнефтехиме» внедрением новых технологий и модернизацией оборудования на энергообъектах. Энергетики продолжают совершенствовать систему энергообеспечения и повышать ее надежность.

В 2021 году было заменено более 16 км кабельных линий напряжением 6 кВ, проведена реконструкция распределительных устройств 6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой релейной схемы защит на микропроцессорные блоки защит, замена трансформаторной подстанции ТП-32 на заводе Этилен с увеличением мощности до 1600 кВА. Также на главной понизительной подстанции ГПП-7 произведена замена силового трансформатора 110/6 кВ мощностью 63 МВА.

Все эти меры направлены на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения производств «Нижнекамскнефтехима», работающего в непрерывном цикле.

Стоит отметить, что сегодня перед энергетиками предприятия стоят вызовы по глобальной цифровой трансформации. Решение этих задач позволит предприятию в составе объединенной компании СИБУР повысить конкурентоспособность и безопасность оборудования, минимизировать влияние человеческого фактора, а также сделать более эффективным управления энергоактивами.