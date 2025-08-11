«Заряжает энергией победы»: Ильдус Гараев о «Ночном марафоне»

Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Республики Татарстан Ильдус Гараев поблагодарил организаторов «Ночного марафона» и руководство республики за создание условий для формирования спортивного, и позитивного мышления у участников мероприятия.

«Подобные проекты, которые регулярно реализуются по всему Татарстану, помогают зарядится положительной энергией настоящих победителей! Приятно наблюдать, что среди участников забега много молодых людей, которые выбирают правильный жизненный путь и речь не только о здоровье и спортивном образе жизни, но и об укреплении силы воли, осознанном отказе от различных радикальных идеологий», – отметил Ильдус Гараев.

Он считает, что сейчас особенно важно проводить такую работу среди молодежи, так как она наиболее уязвима к негативному влиянию антисоциальных и террористических групп.

«Социальная и материальная незащищенность, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, зависимость от чужого мнения — вот некоторые причины распространения радикальных идей среди российской молодежи», – отметил Гараев.

По его мнению, чтобы противостоять идеологии терроризма, необходимо формировать антитеррористическое мышление.

«Для этого важно воспитывать у подростков такие личностные качества, как гражданская ответственность, социальная активность, коммуникабельность, нравственность. Только справедливо организованное, сильное, благополучное и динамично развивающееся государство и общество способно вызвать у молодежи чувство любви, гордости и желание его защищать. Всем нам огромных успехов, дальнейших побед и будущего без терроризма!», – подытожил руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Республики Татарстан.