Зарядка, позитив, питание: 104-летний ветеран из Буинска поделился секретами здоровья

Сегодня свой день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Рауф Тухватуллин. 5 января ему исполнилось 104 года. Поздравить его зашел глава района Ранис Камартдинов. Он вручил ветерану букет цветов и большой продуктовый набор.

Именинник по-прежнему рад гостям и встречает их у порога, с радостью делится секретами своего долголетия. А секреты эти просты — здоровое питание, ежедневная зарядка не меньше 10 минут в день и позитивный настрой.

«Восхищаюсь этой самодисциплиной. Пусть же здоровье не покидает, а каждый новый день будет полон радостных событий!», — отметил глава района.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, Рауф Тухватуллин живёт один, несколько раз в неделю приходит соцработник, помогает по хозяйству. Родные тоже часто приезжают, в баню возят и на прогулки. Сам ветеран регулярно ходит в парк неподалёку со скандинавскими палками.

Рауф Тухватуллин родился 5 января 1920 года в деревне Нижний Наратбаш в Буинском районе. После окончания средней школы юноша поступил в военное училище в Бобруйске. Новость о начале войны застала молодого человека на учебе.

Курсант стал стрелком. Однако Красной армии были нужны танкисты, поэтому офицеры-автомобилисты прошли срочные курсы.

В ожесточенных боях под Сталинградом немецкие захватчики ранили Рауфа Ибрагимовича. После госпиталя и выздоровления Тухватуллина определили в учебный танковый батальон для подготовки солдат. Офицер несколько раз пытался выбраться на фронт, однако его не отпускали, объясняя, что подготовка будущих танкистов является серьезным и нужным стране делом.

За боевые заслуги и за добросовестный труд Рауф Тухватуллин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями: За отвагу, За боевые заслуги, За Победу на Германией и юбилейными медалями.