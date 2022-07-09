«Заряд» Зарипова может заменить западных производителей хоккейной экипировки

По данным портала Metaratings.ru, мировые производители профессиональной хоккейной экипировки отказались поставлять в Россию продукцию по спецзаказу. Сообщается, что отгрузки производятся только стандартной продукции.

Речь, в частности, идет о шлемах, они доступны лишь в двух цветах – чёрном и белом, поэтому белый придется красить, что повлечет дополнительные затраты. Клюшки будут выпущены только со стандартными загибами и жесткостью. Коньки – только в базовой комплектации. Перчатки доступны в нескольких цветах – черном, синем и некоторых других. Но, например, зеленых перчаток нет.

Известно, что завод «Заряд» в Набережных Челнах, владельцем которого является нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов, производит хоккейные клюшки в России. Это может послужить альтернативой, так как он выпускает их по спецзаказу.