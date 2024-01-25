«Заряд с дрона упал мне на каску»: боец СВО рассказал, что помогло ему выжить

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Военнослужащий с позывным Буян, получивший ранения в зоне специальной военной операции, сейчас находится в Набережных Челнах. Боец встретился с учениками школы №58, где учится его ребенок.

Военный рассказал, как попал в зону проведения СВО. «Пошел на войну, чтобы защищать своих. А свои — это кто? Это семья — дети, бабушки, дедушки, вот вы, учащиеся», — заявил он.

В действующую армию Буян пошел добровольцем в ноябре 2022 года.

«Я человек старой, советской закалки. Слушал, что люди говорят, когда происходит нападение, или когда жестоко относятся людям, которые там проживают, к нашему русскому народу на территории Украины. Как так? Это всё вместе и побудило меня пойти туда добровольцем», — поделился он своей историей.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Через год, в октябре, военный получил ранение и контузию под Авдеевкой.

«Заряд упал с дрона. Как раз мне на каску и упал. В результате этого взрыва, слава Богу, жив остался. Какая-то случайность произошла, а, может, Бог защитил. А, может, то, что родственники, люди, которые за меня болели, молились в церквях», — предположил боец.

Еще, по его словам, сил и уверенности дают и поднимают боевой дух детские письма. «Несмотря на тяжелые условия, а ребята и ранения получают, и подвиги совершают, письма согревают и побуждают к действиям, помогают выполнять свой долг», — обратился он к детям.

Буян также рассказал, что у каждого бойца есть свой шеврон. Это своего рода оберег и талисман: есть некая вера в то, что он защитит от пуль и осколков и придаст уверенности.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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