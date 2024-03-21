Заряд энергии на весь день: «СалаваTik» записали видео на песню о зарядке

Группа «СалаваTik» записала видео на песню «Зарядка ясыйм» («Делаю зарядку»). Веселый клип и бодрая музыка помогут ребятам получить заряд положительной энергии на весь день и решить проблему с тяжелым подъемом по утрам, уверена главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Слова песни написала Резеда Губаева, музыку сочинил Эльмир Низамов. «Зарядка ясыйм» была написана специально для спектакля «Тыпырдык», поставленного в театре кукол «Экият».

В России 2024-й был по указу Президента Владимира Путина был объявлен Годом семьи. В журнале же «Салават Купере» он проходит под лозунгом «Здоровая семья» – в одноименной рубрике мальчик Салават рассказывает читателям о разных видах спорта. Также уже был запущен фотоконкурс «Я – спортсмен», присоединиться к которому могли ребята, которые занимаются спортом.

Таким образом, новая полезная песня продолжает начатое направление.

«Как-то одна мама рассказывала, как ее ребенок тяжело засыпал по вечерам. А с песней „Бәллү“ в исполнении „СалаваTik“ов эта проблема исчезла. Мы были бы очень рады, если дети будут начинать свой день с песни „Зарядка ясыйм“, заряжаяясь положительной энергией на весь день», — заметила Зиля Файзуллина.

Создатели группы анонсировали, что с апреля начнет работу школа «СалаваTik»ов для ребят от 4 до 8 лет. 2 апреля 2024 года в здании «Татмедиа» (Казань, ул.Декабристов, д.2) пройдет кастинг по поступлению в эту школу. Обучение будет проходить по четырем направлениям: татарский язык, хореография, актерское мастерство и вокал. Все занятия будут бесплатными и проводиться на татарском языке.

Проект реализуется при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.