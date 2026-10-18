Зарубин рассказал, почему Путин показал кулак на форуме «Деловая Россия»

Журналист «Вестей» Павел Зарубин раскрыл детали видеоконференции на форуме-съезде «Деловая Россия» с участием Президента России Владимира Путина.

Форум длился несколько часов. Председатель «Деловой России» Алексей Репик, переходя к новой теме обсуждения, сказал, что закругляет тему экспорта. Владимир Путин на это шутливо отметил: другие темы еще не закругляются, и если так пойдет, участники будут сидеть до утра. Затем обсуждение продолжилось.

Спустя несколько часов, уже в завершение конференции, Путин со смехом показал кулак в сторону Репика.

Напомним, глава «Деловой России» Алексей Репик предложил пересмотреть пороги применения АвтоУСН: сохранить повышенный порог в 60 млн рублей для малого бизнеса, но убрать из режима оптовую торговлю.