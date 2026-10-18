news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 18 октября 2026 18:59

Зарубин рассказал, почему Путин показал кулак на форуме «Деловая Россия»

Читайте нас в

Журналист «Вестей» Павел Зарубин раскрыл детали видеоконференции на форуме-съезде «Деловая Россия» с участием Президента России Владимира Путина.

Форум длился несколько часов. Председатель «Деловой России» Алексей Репик, переходя к новой теме обсуждения, сказал, что закругляет тему экспорта. Владимир Путин на это шутливо отметил: другие темы еще не закругляются, и если так пойдет, участники будут сидеть до утра. Затем обсуждение продолжилось.

Спустя несколько часов, уже в завершение конференции, Путин со смехом показал кулак в сторону Репика.

Напомним, глава «Деловой России» Алексей Репик предложил пересмотреть пороги применения АвтоУСН: сохранить повышенный порог в 60 млн рублей для малого бизнеса, но убрать из режима оптовую торговлю.

#Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани побит температурный рекорд 1917 года

В Казани побит температурный рекорд 1917 года

18 октября 2026
Депутат ГД объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ

Депутат ГД объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ

17 октября 2026
Новости партнеров