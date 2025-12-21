Зарубин предложил девочке, желавшей его заменить, «стажировку» после вопроса Путину

Девятилетняя Виктория из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным поделилась мечтой в будущем заменить тележурналиста Павла Зарубина, может получить возможность побывать на мероприятии с участием главы государства. Об этом сообщает «ТАСС».

Во время прямой линии девочка рассказала, что ей нравится программа «Москва. Кремль. Путин», которую ведет Павел Зарубин, и что после окончания школы и института она хотела бы занять его место. Владимир Путин предложил рассмотреть иной путь – начать со стажировки у журналиста.

Позднее Павел Зарубин связался с Викторией и сообщил, что в рамках стажировки будет сделано все возможное, чтобы она смогла присутствовать на одном из президентских мероприятий в качестве начинающего журналиста. Он также пообещал обсудить этот вопрос с пресс-службой Президента.